Ruhrgebiet: Vatertags-Ausflug eskaliert – Männer treten Café-Besitzer in Hengsteysee

Das sonnige Wetter hat am Vatertag zahlreiche Menschen zu einem ausgedehnten Ausflug an die Ruhr gelockt. Vor allem Männer zogen dabei ausgelassen mit ihren Bollerwagen am Wasser entlang. Auch auf dem Wasser war einiges los im Ruhrgebiet. Eine Gruppe sollte dabei allerdings mächtig über die Stränge schlagen.

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist es am frühen Abend am Hengsteysee zu hässlichen Szenen gekommen. Ein Vater (66) und sein Sohn (37) sollen brutal auf einen Mann eingeschlagen und ihn dann in den Hengsteysee getreten haben, berichtet die „Westfalenpost“.

Ruhrgebiet: Streit mit Café-Besitzer eskaliert

Demnach soll eine Gruppe von fünf Personen am Donnerstag (18. Mai) mit zwei Schlauchbooten über den Hengsteysee gefahren sein. Gegen 18 Uhr habe die Gruppe an einer Insel des Sees gegenüber dem Café Seeschlösschen anlegen wollen. Das sollte dem Besitzer (64) des Cafés nicht entgehen.

Nach Angaben der Polizei soll der 64-Jährige die Gruppe darüber aufgeklärt haben, dass das Anlegen an der Stelle verboten sei. Daraufhin seien Vater und Sohn zum Ufer gepaddelt, wo die Situation offenbar schnell hochgekocht sein muss. Zeugen berichteten der Zeitung, dass die beiden Männer ohne Rücksicht auf Verluste auf ihr Opfer eingeprügelt haben und es dann in den Hengsteysee getreten haben sollen. Daraufhin flüchteten die Männer vom Tatort.

Zeugen alarmierten sofort den Notruf und kümmerten sich um den schwer verletzten Mann. Der 64-Jährige hatte es noch geschafft, sich selbstständig aus dem Wasser zu befreien. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung seiner schweren Kopfverletzung, bevor er in ein Krankenhaus kam.

Derweil fahndeten Einsatzkräfte nach den Schlägern. Die Polizei jagte den Männern mit Streifenwagen hinterher, Feuerwehr und DLRG suchten mit Booten nach den Schlägern. Am Ende konnte die Polizei die Verdächtigen auf einem Steg auf der Hagener Seite des Ruhr-Sees schnappen. Vater und Sohn kassierten laut Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern an.