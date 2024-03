Essen: Familienstreit eskaliert! ++ Mann nach Messer-Attacke schwer verletzt ++ Festnahme!

In Essen-Katernberg ist am Samstagabend (16. März) ein 39-jähriger Mann bei einem Familienstreit schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 19-Jähriger ihn mit einem Messer attackiert.

Passanten hatten gegen 20.45 Uhr am Schiedtkamp in Essen die Polizei alarmiert, nachdem sie Zeuge einer eskalierten Auseinandersetzung wurden. Darin sollen mehrere Personen verwickelt gewesen sein. Plötzlich stach der Tatverdächtige auf den Rücken des 39-Jährigen ein – mit schwerwiegenden Folgen.

Essen: 19-Jähriger ergreift die Flucht

Er wurde nicht nur durch die Messer-Attacke schwer verletzt, sondern soll sich zudem auch seine Hand gebrochen haben. Auch sein 29-jähriger Bruder wurde bei dem Streit verletzt und trug eine Platzwunde am Kopf davon. Beide Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der 19-jährige Angreifer soll nach der Tat geflohen sein, wie die Polizei Essen am Montag (18. März) in einer Mitteilung angab. Doch die Beamten konnten ihn nur unweit vom Tatort entfernt schließlich antreffen und festnehmen. Gegen ihn ermittelt jetzt eine Mordkommission wegen versuchten Mordes.

Tatverdächtiger kassiert Haft-Befehl!

Aufgrund der Schwere des Angriffs ordnete die Staatsanwaltschaft Essen einen Haftbefehl an. Noch ist unklar, warum der Familienstreit derart eskalierte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt in Zusammenarbeit mit der BAO „Aktionsplan Clan“ (BAO = besondere Aufbauorganisation).

