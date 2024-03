NRW: Mann nach Tauchgang im See spurlos verschwunden – gibt es noch Hoffnung für ihn?

Was ist am Sonntag (17. März) im Blausteinsee nahe Aachen passiert? Das versuchen derzeit die Polizei und Feuerwehr zu klären. Am Sonntagvormittag war hier ein 56-Jähriger zusammen mit drei weiteren Personen im See in Eschweiler (NRW) getaucht. Doch nach einem Tauchgang bleibt der Mann aus dem Ruhrgebiet spurlos verschwunden.

Die weiteren Hobby-Taucher fackelten nicht lange und alarmierten um kurz nach 11 Uhr die Polizei und die Feuerwehr. Diese rückten in einem Großaufgebot an dem NRW-See an. Auch Rettungshubschrauber, Boote und THW-Taucher kamen dabei zum Einsatz. Doch bislang blieb die Suche nach dem Vermissten im Raum Eschweiler ohne Erfolg. Gibt es jetzt überhaupt noch Hoffnung?

NRW: Rettungskräfte müssen Suche einstellen

In der Mitte des Sees an einer rund 37 Meter tiefen Stelle sei die Gruppe am Sonntagvormittag abgetaucht. Doch nur wenige Stunden, nachdem die Rettungskräfte am Ufer und zu Wasser nach dem vermissten 56-Jährigen gesucht hatten, musste die Suche am Sonntagabend gegen 18 Uhr vorerst eingestellt werden. Laut dpa-Informationen war die Tiefe des Sees der Grund für den Abbruch.

„Die Polizei entscheidet Montagmorgen, wie es weitergeht“, teilte Feuerwehrchef Axel Johnen gegenüber der „Aachener Zeitung“ mit. Die Vermutung liegt nahe, dass am Montag Tauch-Spezialeinheiten zum Einsatz kommen werden, die bis auf eine Tiefe von 40 Metern hinabtauchen können, um weiter nach dem Vermissten zu suchen.

NRW: See nach Vorfall gesperrt

Am Sonntag hat man am Blausteinsee in Eschweiler bereits drastische Konsequenzen aufgrund der Vermisstenlage gezogen. So wurden die Taucherbasis und der Segelbereich bis auf Weiteres gesperrt und dürfen vorerst nicht genutzt werden.

Bereits am Sonntag kamen an dem See in NRW ein Hubschrauber des ADAC und der Polizei in der Luft sowie zwei Rettungsboote der Feuerwehr im Wasser zum Einsatz. Neben Rettungstauchern des Technischen Hilfswerks sollen sich auch private Taucher an der Suche nach dem vermissten Mann aus dem Revier beteiligt haben.