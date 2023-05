A46 in NRW: Todes-Drama auf der Autobahn ++ Auto geht in Flammen auf ++ Auch Polizisten verletzt 

Schlimme Szenen auf der A46 in NRW am frühen Freitagmorgen (19. Mai). Nach Angaben der Autobahnpolizei Dortmund ist ein Autofahrer gegen 1 Uhr auf der Autobahn verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Unglückswagen an der Ausfahrt Hohenlimburg in Fahrtrichtung Brilon von der Autobahn ab.

Dort krachte das Auto vor einen Baum und ging in Flammen auf. Der bislang unbekannte Fahrer konnte sich nicht mehr eigenständig aus dem brennenden Wrack befreien. Drei Polizisten waren die ersten an der Unglücksstelle auf der A46 in NRW. Sie versuchten noch die verunglückte Person aus dem brennenden Fahrzeug zu ziehen – doch vergeblich.

A46 in NRW: Autofahrer verbrennt in Unglücksauto

Die Beamten mussten machtlos mit ansehen, wie das Unfallopfer in seinem Auto verbrannte. Bilder vom Unfallort legen nah, dass das Unfallauto mit so großer Wucht von der A46 in NRW geschleudert worden war, dass es hochkant an einem Baum zum Stehen kam.

Das Unfallopfer konnte sich aus dem brennenden Wrack nicht mehr befreien. Foto: Justin Brosch

Bei ihrem Rettungsversuch zogen sich die Einsatzkräfte leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, das sie anschließend aber wieder verlassen konnten.

Die Autobahnpolizei Dortmund hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ob es sich bei dem Unfallopfer um den Halter des Wagens handelte, ist bislang unklar. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass die Person zum Zeitpunkt des Unfalls allein am Steuer war. Nach bislang unbestätigten Informationen von „Radio Hagen“ hatte der Unglückswagen ein Hagener Kennzeichen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Ausfahrt der A46 in NRW über Stunden gesperrt werden. Mittlerweile gibt es an der Unfallstelle keine Einschränkungen mehr.