Ruhrgebiet: Toter nach dramatischem Unglück – als Einsatzkräfte eintreffen, rufen sie sofort einen Hubschrauber

Schwerer Unfall am späten Donnerstagabend (18. Mai) im Ruhrgebiet. Nach Informationen der Polizei Recklinghausen verunglückten gegen 22.15 Uhr auf dem Marler Damm in Dorsten drei Fahrzeuge. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar.

Die Bilder an der Unglückstelle sollten sich jedoch als so dramatisch erweisen, dass die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot anrücken mussten. Eines der Autos ist auf Höhe der Brücke an der Frankenstraße in einen Graben geschleudert worden. Von den anderen beiden beteiligten Pkw war nicht mehr viel übrig als ein Blechwrack. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte rückte auch ein Hubschrauber zur Unglücksstelle im Ruhrgebiet an.

Ruhrgebiet: Viele Fragen nach dramatischem Unglück

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen sich mindestens fünf Personen bei dem Unfall verletzt haben. Am Freitagmorgen teilte eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen gegenüber DER WESTEN mit, dass für eine Person jede Hilfe zu spät kommen sollte. Der Helikopter wurde eingesetzt, um die Unfallstelle nach möglichen weiteren Opfern abzusuchen. Unklar ist, ob dabei noch weitere Personen oder Hinweise zum Unfallhergang gefunden werden konnten.

Alle Unfallopfer kamen mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Zum Schweregrad der Verletzungen konnte die Polizei Recklinghausen in der Nacht noch keine gesicherten Angaben machen. Auch zur Identität der Personen gibt es bislang noch keine Informationen.

Straße im Ruhrgebiet gesperrt

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Marler Damm zwischen der Thüringer Straße und der Wulfener Straße/Dorstener Straße in der Nacht gesperrt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme soll die Landstraße im nördlichen Ruhrgebiet wieder freigegeben werden.

Zur Dauer der Sperrung konnte die Polizei Recklinghausen in der Nacht noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.