Mallorca-Urlauber rastet völlig aus – und bewirft Polizisten mit eigenem Kot

Kurz vor dem großen Ballermann-Opening auf Mallorca verschärfte die Balearen-Regierung die Überwachungsmaßnahmen an der Playa de Palma. Drohnen, Kameras und mehr Polizeipräsenz sollen für mehr Sicherheit sorgen, aber auch die Ausschreitungen des Sauftourismus unter Kontrolle bringen.

Doch offenbar denken manche Mallorca-Urlauber weiterhin nicht daran, sich an die Benimmregeln vor Ort zu halten. Wie nun ein Vorfall vom Ballermann-Opening beweist. Ein Mann verlor jegliche Scham und bewarf die Polizisten sogar mit Exkrementen.

Mallorca-Urlauber außer Rand und Band

Vom 24. bis 27. April läuteten der Megapark und der Bierkönig zum ersten Mal gleichzeitig auf Mallorca die Urlaubssaison ein. Zum Opening reisten tausende Touristen an, um unter anderem den ersten Auftritt von Mia Julia im Megapark sowie die Rückkehr von Ikke Hüftgold im Bierkönig nicht zu verpassen.

Während die meisten Partyurlauber am 25. April einfach nur feiern wollten, fing ein Mann in seinem Hotel an der Playa de Palma plötzlich an zu randalieren. Das geht jetzt aus einer Pressemitteilung der Ortspolizei von Palma hervor. Die Hotelmitarbeiter schafften es nicht, den 46-Jährigen zu beruhigen und sahen sich gezwungen, die Polizei hinzuzurufen.

Mann wirft mit Ausscheidungen um sich

Laut den Angestellten habe der aggressive Gast sowohl das Personal als auch weitere Gäste bedroht. Dem 46-Jährigen wurde Hausverbot erteilt, aber selbst gegen die Aufforderungen der Polizei, das Grundstück zu verlassen, weigerte er sich. Als er auch noch den Einsatzkräften drohte, nahmen sie den Mallorca-Urlauber fest und brachten ihn auf die Wache. Doch selbst da beruhigte er sich nicht.

Es folgten weitere Beleidigungen und Bedrohungen sowie obszöne Gesten. Doch das war noch nicht die Spitze des Eisbergs. Plötzlich warf der Mann sogar mit seinen Ausscheidungen nach den Beamten. Sanitäter wurden hinzugerufen, um den Randalierer endgültig zu beruhigen. Für ihn wird die Aktion noch weitere Konsequenzen in Form eines Strafverfahrens haben.