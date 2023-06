Ruhrgebiet: Sat.1 berichtet über Revier-Stadt – Bewohner werden sofort hellhörig

Ein Bericht über das Ruhrgebiet in Sat.1? Da spitzen die Bewohner gleich die Ohren. Vor allem, wenn im gleichen Satz die Städte Hamburg, Berlin und München genannt werden.

In der letzten Maiwoche lief im Sat.1-Frühstücksfernsehen ein Bericht über die Bierpreise in deutschen Biergärten. Und dabei wurde sogar die Stadt Herne im Ruhrgebiet genannt. Da horchten die Anwohner natürlich sofort auf. Allerdings sollte sie das Ergebnis weniger froh stimmen.

Ruhrgebiet: Herne übertrumpft mit Biergarten-Preisen

In den Herner Biergärten soll ein Halb-Liter-Glas durchschnittlich 5,20 Euro kosten – laut dem Biergarten Preis-Check von Sat.1. Im Vergleich seien das sogar 20 Cent mehr als in Hamburg oder Berlin. In München bekämst du ein Bier sogar schon für 4,10 Euro.

Das muss man sich leisten können, sagt auch ein Herner auf Facebook. Andere regen sich darüber auf, dass es außerhalb des Ruhrgebiets oft günstiger ist – natürlich nicht in Düsseldorf oder an Urlaubsorten. Aber wenn selbst die Hauptstadt im Durchschnitt günstigeres Bier anbietet, macht man sich als Ruhrgebietler schon Gedanken.

Aber stimmt das auch? Wir haben in den verschiedenen Ruhrgebietsstädten auf die Getränkekarten geblickt und Folgendes festgestellt.

Günstigstes Bier in Dortmunder Biergärten

In Essen gibt es den Halb-Liter-Krug Stauder für meist 5 bis 5,50 Euro. Das gleicht sich ungefähr an Herne an. Und auch in Duisburg bekommst du ein gleich großes König Pilsener für fünf Euro. Selbst in Oberhausen kostet der halbe Liter den gleichen Preis. Der Bierpreis scheint sich relativ stabil durch das ganze Ruhrgebiet zu halten.

In Dortmund bekommst du ein Weizen oder Pils allerdings mitunter schon für vier Euro oder 4,50 Euro pro halbem Liter. Und in Mülheim werden mit 4,20 Euro Preise irgendwo dazwischen gelistet.

Mit 5,20 Euro liegt der durchschnittliche Biergarten-Bierpreis im Vergleich zwar im oberen Bereich, doch sind die Zahlen aus den anderen Städten nur Stichproben. Eine klare Aussage, dass das Bier in Herne jetzt wirklich deutlich teurer oder günstiger als an anderen Orten wäre, kann somit nicht getätigt werden. Nach einem kurzen Blick durch die Getränkekarten der verschiedenen Biergärten scheint es in Herne zumindest nicht am teuersten zu sein. Da geht anderswo – und auch je nach Etablissement – noch mehr.