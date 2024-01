FC Schalke 04: Fan-Schock! Sorge wird wirklich wahr

Der FC Schalke 04 braucht Geld. Dafür geht der neue Boss Matthias Tillmann auch dahin, wo es weh tut. Das bekommen die Fans nun knallhart zu spüren.

Beim FC Schalke 04 werden die Bierpreise erhöht. Und zwar sofort – und saftig. Auch die Preise für Softdrinks, Bratwurst und Pommes steigen. Ob bald auch die Ticketpreise angehoben werden, will der neue Vorstandsvorsitzende ebenfalls nicht ausschließen.

FC Schalke 04 zieht Preise für Bier und Essen deutlich an

„Wir schauen uns auch die Umsatzerlöse im Catering an. Da hatten wir in der Vergangenheit Kostenerhöhungen, die wir nicht vollständig durchgereicht haben. Das ist ein Bereich, den man sich anschauen muss.“ Diese Worte von Matthias Tillmann bei seiner offiziellen Vorstellung als neuer S04-CEO ließen die Fans schon ahnen, was bald auf sie zukommen könnte.

+++ FC Schalke 04: Turniersieg für S04 – Talent brennen die Sicherungen durch +++

Nicht aber, dass es so schnell geht – und so deutlich wird. Wenige Tage später hat Schalke satte Preiserhöhungen für Bier, Cola, Wasser, Bratwurst und Pommes verkündet. Von einem günstigen Bier im Vergleich wird Veltins in der Arena damit zu einem der teuersten der zweiten Liga.

S04-Bier nun eins der teuersten der Liga

Mit 4,60 Euro für einen halben Liter rangierte der FC Schalke 04 in der Bierpreis-Tabelle der 2. Bundesliga weit unten. Nur vier Klubs verkauften günstigeres Bier. Nur zieht der Klub den Preis an. Nicht um 10 oder 20 Cent, sondern gleich um 50! Mit nun 5,10 Euro gibt es nur noch zwei Stadien mit teurerem Gerstensaft: Nürnberg und Fürth (beide 5,50 Euro).

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Kaum weniger happig fallen die Preiserhöhungen bei den anderen Getränken aus. Cola & Co. kosten nun 4,90 Euro (zuvor 4,50), Wasser 4,20 Euro (3,80). Auch alle Speisen werden teurer, so kostet die Bratwurst 20 Cent mehr und damit 3,30 Euro und die Pommes 3,90 statt zuvor 3,70 Euro.

Auch spannend:

Der Verein rechtfertigt die Preiserhöhungen unter anderem mit „inflationsbedingt verteuerten Beschaffungskosten“. Alle neuen Preise gelten ab der Rückrunde – also ab sofort! Schon beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr) heißt es: Tiefer in die Tasche greifen.