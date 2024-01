FC Schalke 04: Bierpreis-Schock? Fans müssen zittern

Der FC Schalke 04 will eine neue Ära einläuten. Am Freitag (12. Januar) präsentierte sich das neue Sportführungs-Duo Matthias Tillmann/Marc Wilmots erstmals bei einer Pressekonferenz (hier mehr dazu erfahren). Dabei schnitten die beiden Neuen zahlreiche Bereiche an, mit denen sie sich in Zukunft auseinandersetzen wollen.

Besonders auf Tillmann warten einige Aufgaben. Als neuer Vorstands-Boss des FC Schalke 04 muss er nicht nur das Sportliche, sondern auch das Wirtschaftliche im Auge behalten. Er deutet gleich mal an, dass es in Zukunft für die Fans teurer werden könnte.

FC Schalke 04: Eine Frage der Finanzen

Noch immer plagt S04 die Schuldenlast alter Tage. Lange Zeit lebte der Klub über seinen Verhältnissen, der brutale Absturz der Fußball-Profis hat alles noch schlimmer gemacht. Nun ist es an Tillmann und Co., die guten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit fortzuführen.

Auf dem Podium in der Veltins-Arena macht der neue CEO keinen Hehl daraus, sich alles ganz genau angucken und anschließend Maßnahmen daraus ziehen zu wollen. Mehrfach betonte er, dass alle Bereiche auf dem Prüfstand stehen.

Beim FC Schalke 04 sucht man nach weiteren Wegen, um die Ausgaben zu verringern oder die Einnahmen zu erhöhen. Das könnte auch Auswirkungen für die Fans haben. Denn Tillmann stellt klar: „Beispielsweise im Catering gucken wir uns auch die Umsatzerlöse an. Da hatten wir in der Vergangenheit Kostenerhöhungen, die wir nicht vollständig durchgereicht haben. Das ist ein Bereich, den man sich anschauen muss.“

Tillmann wird konkret

An späterer Stelle konkret auf Preiserhöhungen für Bier, Bratwurst oder Eintrittspreise angesprochen, antwortet Tillmann: „Das könnte zum Beispiel sein.“ Auch andere Vereine hätten aufgrund der hohen Inflation in diesem Bereich schon etwas machen müssen.

„Wir sind davon auch nicht befreit“, sagt Tillmann, verspricht aber: „Wir versuchen das so fanfreundlich wie möglich zu machen. Das ist klar.“ Ab einem gewissen Punkt müsse man allerdings gucken, Kostensteigerungen teilweise weiterzugeben. Andernfalls gehe das zulasten der Gewinnmarge des Vereins, was für die Knappen nicht nachhaltig wäre.

FC Schalke 04: So sehen die Preise aktuell aus

Aktuell bezahlt man in der Veltins-Arena für den halben Liter Bier 4,60 Euro, für die Stadionwurst 3,10 Euro. Damit stellt S04 eines der günstigsten Vergnügen der 2. Liga da. Die Ticketpreise sind natürlich stark abhängig vom jeweiligen Bereich.