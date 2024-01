FC Schalke 04: Wilmots enthüllt Transferpläne – „Wir sind dran“

Am 4. Januar hat Marc Wilmots seine Arbeit als Sportdirektor des FC Schalke 04 aufgenommen, am Freitag (12. Januar) wurde er nun auch offiziell vorgestellt. Auf einer Pressekonferenz stand der 54-Jährige Rede und Antwort – und sprach auch gleich über seine Transferpläne.

Bislang warteten die Fans des FC Schalke 04 vergebens auf einen Winter-Neuzugang, doch das könnte sich schon bald ändern. Wilmots ist aktiv, schaut sich nach neuen Spielern um. Transfers sind definitiv noch möglich.

FC Schalke 04: Wilmots spricht über Transferpläne

Finanziell ist der FC Schalke 04 nicht auf Rosen gebettet. Es gab schon die Befürchtung, im Winter würde deshalb gar nichts passieren. Der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann stellt aber gleich klar: „Es gibt keine Transfersperre.“ Er betont allerdings auch, dass es klare Rahmenbedingungen für Neuverpflichtungen gibt.

Wilmots weiß das, für ihn ist es aber kein Problem. Er sagt klar, es sei sein Auftrag, „billige Spieler“ zu finden. „Wir haben eine Liste, wo für alle Positionen zehn Spieler draufstehen“, verrät er und betont: „Ich muss schauen, was möglich ist und was nicht. Es gibt immer eine Lösung.“

Dabei schließt Wilmots auch keine Leih-Geschäfte aus: „Wir sind keine Fans von Leihen, aber ab und zu kann das weiterhelfen, wenn ein Spieler ein halbes Jahr kommt“, so Wilmots. Einen „Kreativspieler“ will er in diesem Winter unbedingt holen, das stellt er erneut klar.

Wann allerdings mit den Neuzugängen zu rechnen ist, will Wilmots nicht vorhersagen. „Natürlich möchte ich so schnell wie möglich was machen“, sagt Wilmots und verspricht: „Wir sind dran.“ Eventuell könnte dies aber sogar bis zum Ende des Transferfensters dauern, so der neue Schalke-Boss.