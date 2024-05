Ruhrgebiet: Merhaba-Hammer! Plötzliche Wende um orientalisches Einkaufszentrum

Was für ein Trubel! Im Ruhrgebiet ist bereits seit letztem Jahr ein neues Einkaufszentrum in Planung. Das „Merhaba Center“ soll in Bottrop in dem ehemaligen Hansa-Center entstehen. Das orientalische Themeneinkaufszentrum soll neben verschiedensten Geschäften auch gastronomische Angebote, ein Kinderland und einen Wellnessbereich bieten.

Im Vorfeld der Bauarbeiten im Ruhrgebiet wurden bereits einige kritische Stimmen laut (DER WESTEN berichtete). Dann wurden sogar die Pläne geändert.

Und jetzt kommt gleich die nächste Wende, wie die „WAZ“ berichtet.

Ruhrgebiet: Pläne für „Merhaba Center“ geplatzt

Ein Einkaufszentrum, das nicht nur Shopping-Freuden erfüllt, sondern auch zum Verweilen einlädt. „Ein Erlebnis für die gesamte Familie“, das ist die Idee hinter dem „Merhaba Center“, das im seit zwölf Jahren leer stehenden Hansa-Center entstehen soll. Nach einer ersten Ankündigung sollte es bereits Ende 2024 so weit sein.

Die Verhandlungen würden laufen und die Renovierungen seien in Planung – so hieß es noch zuletzt. Doch ist das nicht länger der neueste Stand der Dinge. Denn die Investoren wollen eine andere Richtung einschlagen. Tatsache: Das „Merhaba Center“ ist nun endgültig vom Tisch.

Ruhrgebiet: Was jetzt aus dem Einkaufszentrum wird

Das Düsseldorfer Projektbüro SI&AM war seit einem Jahr an dem Projekt dran. Doch nachdem der Bauantrag eingereicht wurde, sind sie nun raus. Christian Wagner von der Oberhausener Rechtsanwaltsgesellschaft, die Partner der Eigentümer des Gebäudes sind, erklärt gegenüber der „WAZ“ die weiteren Schritte.

So seien nicht nur die Projektentwickler raus, auch der Name „Merhaba“ sei Geschichte. Stattdessen wolle man sich thematisch nun am „Mittelmeerraum“ orientieren, um „mediterranes Flair nach Bottrop zu bringen“. Wann das alles jedoch Gestalt annehmen soll, liest du im Artikel der „WAZ“.