Ruhrgebiet: Schock am Kanal! Feuerwehr zieht Leiche aus dem Wasser

Schreckliche Tragödie am Montag (31. Oktober) im Ruhrgebiet. Wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage mitteilte, ist eine Leiche aus dem Datteln-Hamm-Kanal gezogen worden. Nach Informationen von DER WESTEN soll es sich um einen 44-jährigen Mann handeln, der am Ufer des Kanals geangelt haben soll.

Zeugen hatten am frühen Morgen am Ufer des Kanals eine besorgniserregende Entdeckung am Kanal im Ruhrgebiet gemacht. Sie wählten kurz nach 9 Uhr den Notruf. Feuerwehr und Polizei rückten aus und suchten das Gebiet ab. Sie konnten nur noch die Leiche eines Mannes bergen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ruhrgebiet: Mann stirbt am Kanal

Eine Sprecherin der Polizei Dortmund teilte mit, dass Zeugen am Ufer des Datteln-Hamm-Kanals im Bereich der Blücherstraße misstrauisch wurden. Sie hatten Kleidung und Equipment eines Anglers entdeckt und fürchteten, dass der Mann ins Wasser gestürzt sein könnte.

Die Zeugen sollten Recht behalten. Die Feuerwehr Lünen sollte den leblosen Körper kurz nach dem Notruf im Kanal entdecken. Nun muss die Polizei ermitteln, wie es zu der Tragödie kommen konnte.

Im Ruhrgebiet ermittelt die Polizei nach dem Fund einer Leiche im Kanal. Foto: Markus Wüllner/news4 Video-Line

Erste Ermittlungsansätze nach Leichen-Fund im Ruhrgebiet

Nach Informationen von DER WESTEN gehen die Behörden aktuell nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Umstände würden eher für einen tragischen Unfall oder einen medizinischen Hintergrund sprechen.

Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte die Dortmunder Polizeisprecherin darüber noch keine gesicherten Informationen weitergeben und verwies auf die laufenden Ermittlungen.