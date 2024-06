Venlo: Drama um Deutsche! In Fluss gesprungen und mitgerissen – wegen eines Handys

Tragisches Ereignis in Venlo (Niederlande). Dort waren zwei Deutsche in einen Fluss gesprungen, nachdem sie dort ein Handy im Wasser verloren haben.

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nun nach den zwei Verschollenen. Auch Taucher und Hubschrauber kamen bei der Suche zum Einsatz.

Zwei Deutsche in Venlo vermisst

Im niederländischen Venlo an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen suchen Rettungskräfte mit einem Großaufgebot nach zwei jungen Männern aus Deutschland, die dort in die Maas gesprungen und nicht mehr herausgekommen sind. Drei Männer hätten sich am Sonntagmorgen (2. Juni) am Ufer des Flusses befunden, als einem von ihnen das Handy ins Wasser gefallen sei, teilte die Polizei mit. Der Mann sprang demnach daraufhin ins Wasser und ein weiterer sprang 30 Meter weiter in den Fluss, um ihm zu helfen.

Der dritte Mann sprang wiederum noch ein Stück weiter in die Maas, um den beiden anderen zu helfen. Nur einem 36 Jahre alten Mann aus Venlo gelang es den Angaben zufolge, aus eigener Kraft wieder aus dem Fluss zu kommen.

Hubschrauber und Taucher im Einsatz

Zwei 21 und 22 Jahre alte in Deutschland wohnende Männer seien von der starken Strömung der Maas abgetrieben worden. Die Feuerwehr suchte mit Tauchern, einem Hubschrauber und einem Spezialboot nach den Vermissten, ohne sie allerdings bis zum späten Nachmittag zu finden. Wegen der Strömung des Flusses wurde die Suche bis zum Nachbarort Velden ausgeweitet.

Mehr News:

Venlo ist ein beliebtes Urlaubsziel. Vor allem bei Deutschen, die nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen wohnen, ist der Ort gefragt. Sie zieht es wegen der vielen Shopping- und Einkaufsmöglichkeiten in die Stadt. (mit dpa)