Wetter in NRW: Experte mit dringender Warnung – „Das war erst der Anfang“

Das Wetter in NRW verhält sich zurzeit recht ruhig, was man über den Süden des Landes leider gar nicht behaupten kann. So gab es noch weitere Tote nach den Jahrhundertfluten Anfang Juni.

+++ Mehr dazu in unserem News-Blog +++

Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net gibt zudem eine beunruhigende Prognose ab, die auch NRW betrifft. So sollen die starken Regenfälle in Bayern und Baden-Württemberg erst der Anfang gewesen sein.

Klimawandel sorgt für Extrem-Wetter

„Das war erst der Anfang!“, warnt Jung und spielt damit nicht nur auf die erneut angesagten Starkregenfälle im Süden Deutschlands an. Der Meteorologe bemerkt wie viele andere Experten auch die Zunahme derartiger Extrem-Wetter-Ereignisse. Hochwasser habe es natürlich schon immer gegeben, allerdings nicht so häufig und in solch einem Ausmaß wie nun im Süden.

Hier mehr zu den Aussichten für NRW: Wetter-Experte mit übler Prognose – „Stecken im Keller fest“

Man denke einmal zurück an die Katastrophe vom Ahrtal vor drei Jahren oder das Jahrhunderthochwasser im Saarland und Rheinland-Pfalz vor wenigen Wochen. Immer wieder sorgen Stark- und Dauerregen für Überschwemmungen. Was steckt also dahinter? Die Antwort ist klar: der Klimawandel.

Wetter in NRW: Auch hier sind wieder Hochwasser-Dramen möglich

„Mit Physik ist das ganz leicht zu erklären“, beginnt Jung. „Warme Luft kann deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen und transportieren als kühle Luft. Durch die globale Erwärmung sind also die Luftmassen fähig, immer mehr Nässe aufzunehmen, und damit kann es auch zu immer heftigeren Regenereignissen kommen.“

Mehr News:

So nehmen die Starkregenereignisse immer mehr zu. Das, was da gerade im Süden Deutschlands passiert sei nur der Vorgeschmack auf das, was uns noch bevorstünde. Von einem Extrem zum nächsten, von der Dürre in die Traufe. Schon in diesem Sommer könnte das Wetter die nächste überraschende Flut bereithalten, warnt der Geschäftsführer des Wetterdienstes Q.met.