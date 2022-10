NRW: Auto im See versenkt – Feuerwehr macht brisanten Fund im Kofferraum

Hubschrauber-Einsatz am Sonntag (30. Oktober) in Brühl (NRW). Nur wenige Kilometer vom Phantasialand entfernt, kreiste in den Morgenstunden ein Helikopter über dem Heider Bergsee. Anlieger hatten dort gegen 8 Uhr in rund 40 Metern Entfernung zum Seeufer ein Auto entdeckt und den Notruf alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie bereits vom Ufer aus das halbversunkene Fahrzeug. Das Heck des schwarzen VW ragte nur noch Zentimeter aus dem Wasser heraus. Die Feuerwehr Brühl sendete daraufhin sofort ein Boot mit Tauchern zur Fundstelle. Aus der Luft unterstützte die Polizei mit einem Hubschrauber bei der Suche nach möglichen Insassen des Fahrzeugs. Um 10.30 Uhr gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Fahrzeug aus dem See in NRW zu ziehen.

NRW: Auto im See versunken – Insassen in Gefahr?

Die Feuerwehr-Taucher konnten schnell Entwarnung geben: Im versunkenen Fahrzeug befand sich kein Insasse mehr. Derweil suchten weitere Einsatzkräfte die Umgebung des Heider Bergsee ab. Sie wollten auszuschließen, dass sich Personen in Gefahr befinden könnten. Dabei kam unter anderem eine Unterwasserdrohne zum Einsatz. Letztlich wurde niemand bei der Suche gefunden.

Als das Auto ans Ufer gezogen wurde, öffnete die Feuerwehr den Kofferraum des Wagens. Der Inhalt sollte die Polizei auf den Plan rufen. Die muss nun ermitteln, ob mit dem Wagen eine Straftat begannen wurde.

In Brühl (NRW) hat die Feuerwehr ein Auto aus einem See gezogen. Foto: Feuerwehr Brühl

NRW-Feuerwehr macht brisante Entdeckung in Auto

Denn die Einsatzkräfte hatten im Kofferraum einen aufgebrochenen Tresor gefunden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN. Dieser sei genauso als gestohlen gemeldet, wie das aus dem NRW-See geborgene Fahrzeug.

Du hast am Wochenende am Heider Bergsee eine auffällige Beobachtung gemacht oder kannst Angaben zu dem versenkten Auto machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis unter der Nummer: 02233 52-0.