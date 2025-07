Frau lässt Hund bei Hitze in Essener Auto zurück – mit heftigen Konsequenzen

Dieser Vorfall hat Hunde-Halter im Ruhrgebiet am Dienstag (1. Juli) erschüttert. Die Polizei Essen musste einen Hund aus einem überhitzten Auto. Ein lautes Bellen des Tieres alarmierte eine Passantin, die umgehend die Behörden rief.



Die Halterin hatte den Hund trotz 29 Grad Außentemperatur etwa 45 Minuten im Wagen gelassen (mehr dazu hier >>> ). Jetzt drohen der Hunde-Besitzerin Konsequenzen.

Hunde-Vorfall in Essen hat ein Nachspiel

So hat Peta nun Anzeige gegen die Hunde-Halterin erstattet. Die Tierrechtsorganisation warnt seit Jahren vor der lebensgefährlichen Hitzeentwicklung in geschlossenen Fahrzeugen. Schon bei gemäßigten Temperaturen können Autos für Tiere zur Todesfalle werden. Hunde kratzen in ihrer Panik häufig an den Scheiben, was die prekäre Situation verschlimmert. Jana Hoger von Peta betonte: „Wer einen Hund bei warmem Wetter einsperrt, riskiert das Leben des Tieres.“

Das Tier in einem heißen Auto zu lassen, kann Organschäden oder Herzstillstand auslösen. Hunde haben wenige Schweißdrüsen und regulieren ihre Temperatur über Hecheln. Daher vertragen sie geschlossene, heiße Räume, etwa Autos oder Balkone, besonders schlecht. Auch schattige Plätze bieten keine ausreichende Abkühlung bei hohen Temperaturen, und die Gefahr ist allgegenwärtig.

Hund in Not? Das rät Peta

Wer einen Hund in einer Gefahrensituation entdeckt, sollte schnell reagieren. Ist der Besitzer nicht erreichbar, muss die Polizei informiert werden. „Sollte der Hund in Todesgefahr sein, kann die Scheibe eingeschlagen werden“, rät Peta. Solch eine Rettungsaktion sei bisher ohne rechtliche Konsequenzen geblieben.

Nach der Rettung eines Hundes sind Erste-Hilfe-Maßnahmen unverzichtbar. Auch ein stabil wirkendes Tier muss tierärztlich untersucht werden, um Folgeschäden auszuschließen. Verantwortungsbewusste Hundebesitzer vermeiden solche Situationen von vornherein, indem sie ihre Tiere bei Hitze niemals allein im Auto lassen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.