Kind (2) sitzt bei Mittagshitze im Auto fest – rührend, was sein Vater macht

Im österreichischen Vorarlberg erlebten die Eltern eines gerade mal zweijährigen Jungen während der aktuellen Hitze-Tage den Horror! Eine Frau hatte ihr Kind zuerst ins Auto gesetzt und angeschnallt. Doch als sie sich ebenfalls in den Wagen setzen wollte, verriegelten sich plötzlich die Türen.

Das Problem: Sowohl der Autoschlüssel als auch das Handy der 34-Jährigen waren mit ihrem Sohn im Auto eingeschlossen. Und das ausgerechnet in der Mittagshitze! Nur mithilfe eines Passanten konnte sie ihren Mann sowie die Rettungskräfte erreichen. Als der Vater eintraf, fackelte er keine Sekunde, um das Leben seines Sohnes zu retten.

Schon am vergangenen Freitag (27. Juni) kam es in Österreich zum Albtraum zweier Eltern. Zwar kratzten die Temperaturen hier noch nicht an der 40-Grad-Marke. Doch selbst bei nur 20 Grad kann sich ein Auto binnen einer Stunde – gerade zur Mittagszeit – auf fast 50 Grad aufheizen und so zur Lebensgefahr für Kinder, Tiere und ältere Menschen werden. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

+++ Autofahrer wollen sich bei Hitze mit Klimaanlage abkühlen – dabei sollten sie es sein lassen +++

Auch den Eltern schien das Ausmaß der Situation bewusst zu sein. Als der Vater des Kindes noch vor den Rettungskräften eintraf, fackelte er nicht lange. Kurzerhand griff er laut „Salzburger Nachrichten“ zum Hammer und schlug die Beifahrerscheibe ein, um den Zweijährigen zu befreien.

Hitze forderte in Frankreich Kindesleben

Und das noch rechtzeitig! Denn der Junge, der etwa 20 Minuten im Auto eingesperrt war, blieb trotz Hitze unverletzt. Als die Rettungskräfte eintrafen, versorgten sie den Jungen direkt mit Flüssigkeit, damit er sich schnell wieder erholen konnte.

Noch mehr News zum Thema Hitze für dich:

Dass die Hitze auch dramatisch für Kinder enden kann, zeigte zuletzt ein Beispiel aus Frankreich. Denn nachdem hier ein Vater seinen ebenfalls zweijährigen Sohn den halben Tag im Auto vergaß, konnte er am Nachmittag nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die ganze tragische Geschichte kannst du hier nachlesen >>>.