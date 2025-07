Autofahrer machen es immer wieder bei Hitze – dabei ist es einfach nur „grausam“

Nicht nur auf dem Weg in den Urlaub geraten wir aktuell mächtig ins Schwitzen. Denn wer dieser Tage nach den Morgenstunden ins Auto steigt, dem schlägt eine regelrechte Hitzewand entgegen.

Schon allein bei Temperaturen von gerade mal 20 Grad kann es nach nur 60 Minuten in Fahrzeugen fast 50 Grad heiß werden. Da müssen Autofahrer keine großen Mathematiker sein, um sich auszumalen, was das bei der aktuellen Hitze von bis zu 40 Grad bedeutet.

Hitze schlägt in Fahrzeugen zu

Wie eine Statistik der „Tagesschau“ jetzt zeigt, werden Autos und Co. zur tödlichen Hitzekammer. Bis zu 38 Grad sind in Deutschland allein am Dienstag (1. Juli) drin – und das soll noch nicht mal der Höhepunkt für diese Woche sein. Denn am Donnerstag sollen nach aktuellen Prognosen sogar die 40 Grad geknackt werden (mehr dazu hier >>>).

Wer sein Auto dabei nur für fünf Minuten in der Sonne stehen lässt, den erwarten im Inneren bereits 44 Grad. Nach nur 30 Minuten sind es dann bereits 56 Grad Innentemperatur, nach 60 Minuten heftige 66 Grad. Daran ändert auch kein offenes Fenster oder Schiebedach etwas. Selbst für Erwachsene mit einem stabilen Herz-Kreislaufsystem ist das nur schwer aushaltbar. Für Kinder, Tiere und ältere oder bewegungseingeschränkte Menschen können die Autotemperaturen sogar tödlich enden.

Nutzer können es nicht verstehen

Der ADAC rät aktuell einmal mehr dazu, umgehend zu handeln, wenn in einem geparkten Auto eine hilflose Person oder Lebewesen wie ein Kind oder Tier zurückgelassen wurde. „Zunächst sollte man überprüfen, ob Tier oder Kind noch reagieren. Wenn das nicht der Fall ist oder sie apathisch wirken, sollte sofort die Polizei oder Feuerwehr gerufen werden“, zitiert die „Tagesschau“ den Automobil-Club. Sollte sich die Situation zuspitzen, solle sogar die Scheibe eingeschlagen werden – aber natürlich mit genügend Abstand zu den zurückgelassen Menschen oder Tieren.

Nutzer zeigen sich unter dem Instagram-Beitrag des Nachrichtensenders entsetzt. „Wie kann man nur ein Lebewesen ‚kurz‘ im Auto lassen. Check ich 0. Ich hätte jede Sekunde Angst um meinen Hund“, wird etwa eine Frau deutlich. Ein anderer findet es absolut „grausam“ und habe sogar schon selbst aufgrund von zurückgelassenen Hunden die Polizei rufen müssen. Die nächste appelliert: „Passt auf unsere kleinen Lebewesen auf.“ Ein Rat, den sich jeder jetzt zu Herzen nehmen sollte.