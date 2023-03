Ruhrgebiet: Widerliche Tat in Kita – jetzt ermittelt die Polizei

Unfassbar, was Unbekannte in einer Kindertagesstätte im Ruhrgebiet angerichtet haben. Am vergangenen Wochenende sollen mehrere Täter zwischen dem Freitag, den 17. März, und dem Montag, dem 20. März, in eine Kita in Herne eingebrochen sein.

Was genau sie dort gesucht haben, ist noch unbekannt. Allerdings legten die Einbrecher, bevor sie sich aus dem Staub machten, noch eben ein Feuer in der Kita im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Einbruch in Kita- Polizei steht vor Rätsel

Noch sind viele Fragen im Fall Herne offen. Angaben und Hinweise zu den Tätern fehlen und auch bei der Tatzeit ist das Zeitfenster noch recht groß. Irgendwann zwischen dem Freitagabend gegen 19.00 Uhr und dem Montagmorgen gegen 7.00 Uhr – das heißt außerhalb der Öffnungszeiten – müssen die unbekannten Täter in die Kita an der Hofstraße 6 in Herne-Röhlinghausen eingebrochen sein.

Sie verschafften sich offenbar Zugang zum Gebäude durch ein Fenster im Erdgeschoss der Kindertagesstätte. Dort drangen sie ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob und was gestohlen wurde, teilte die zuständige Polizei Bochum nicht mit.

Kita in Herne angezündet – Polizei bittet um Hilfe

Nachdem die Täter alle Räume abgesucht hatten, zündeten sie noch einen Bürostuhl an und verließen dann das Gebäude. Durch das Feuer kam niemand zu Schaden. Glücklicherweise waren die Flammen von selbst erloschen, ohne auf weitere Räume oder Gebäudeteile überzugreifen. Allerdings entstand dadurch ein erheblicher Gebäudeschaden.

Nun bittet das Bochumer Kriminalkommissariat 11 um Hilfe bei den Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem Einbruch, der Brandstiftung und oder den Tätern liefern kann, der sollte sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0234 / 909 4105 wenden oder auch direkt an die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.