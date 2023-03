Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Hauptstrecke gesperrt – Pendler müssen jetzt ganz stark sein

Die Deutsche Bahn nimmt im Ruhrgebiet einige Änderungen vor! Doch bevor die Kunden in den Genuss neuer Gleise und verbesserter Technik kommen, müssen sie erstmal starke Nerven beweisen.

So wird der Bahnverkehr im Ruhrgebiet vor allem während den Osterferien vom 31. März bis zum 14. April 2023 zwischen Duisburg und Essen beeinträchtigt.

Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Einschränkungen schon jetzt

Den umfangreichen Bauarbeiten in den Osterferien gehen schon jetzt verschiedene Einschränkungen im Ruhrgebiet voran, die Pendler noch bis 31. März 2023 betreffen. So fallen in mehreren RE verschiedene Haltestellen aus:

RE 5 (von Wesel nach Koblenz Hbf): Halteausfälle Düsseldorf Hbf und Oberhausen Sterkrade

RE 19 (Arnheim – Düsseldorf Hbf): Teilausfall zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf, Halteausfälle zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade

RE 44 (Bottrop Hbf – Moers): Teilausfall zwischen Duisburg und Oberhausen Hbf

RB 35 (Gelsenkirchen Hbf – Mönchengladbach Hbf): Teilausfall zwischen Duisburg und Oberhausen Hbf

RB 32 (Dortmund Hbf – Duisburg Hbf): Teilausfall zwischen Duisburg und Oberhausen Hbf

RE 3 (Hamm Hbf – Düsseldorf Hbf): Teilausfall zwischen Duisburg und Gelsenkirchen Hbf mit Ersatzhalt in Essen Hbf

Anschließend beginnen mit Start der Osterferien die umfangreicheren Bauarbeiten in Mülheim, Essen und Duisburg.

14 Linien in Osterferien betroffen

Ganze zwei Wochen müssen Pendler im Ruhrgebiet Geduld haben – oder alternative Wege zur Arbeit finden. Ab Freitag (31. März, 21 Uhr) wird die Strecke zwischen dem Duisburger und dem Essener Hauptbahnhof bis Freitag (14. April, 21 Uhr) gesperrt. Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn finden sowohl tagsüber als auch nachts statt und wirken sich auf 14 Linien aus, so ein Bahn-Sprecher laut „WAZ“.

Unter anderem werden die Oberleitungsmasten der Gleisstrecken von Duisburg nach Oberhausen und von Duisburg nach Essen ausgetauscht sowie Kabel verlegt. Auch im Bereich des Bahnhofs Mülheim-Styrum wird an der Oberleitung gebaut, sowie am Mülheimer Hauptbahnhof.

Mehr Themen:

In mehreren Zügen kommt es deshalb zu Teilausfällen, darunter der RE19 zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem Central, der RB 33 zwischen Duisburg Hbf und Essen-Steele, der RE1, RE2 und RE3 sowie der RE6 und RE11. Auch der RE42 wird zwischen Duisburg, Oberhausen und Gelsenkirchen Hbf umgeleitet.

Einen möglichen Plan für den Schienenersatzverkehr im Ruhrgebiet hat die Deutsche Bahn bisher nicht mitgeteilt – Fahrplanhefte werden aber an den Bahnhöfen erhältlich sein. Auch auf www.bahn.de werden Lagepläne zum Ersatzverkehr abrufbar sein.