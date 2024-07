Deutsche Bahn gibt manchen Kunden einen aus – DAS erwartet sie jetzt im Bordbistro

Wer mit der Deutschen Bahn reist, der hofft in der Regel auf so wenig Verspätung wie möglich, keine Zwischenfälle auf der Fahrt und natürlich das Allerwichtigste: eine funktionierende Klimaanlage. Der Sommer hat nach etlichen durchwachsenen Monaten auch endlich Deutschland erreicht und sorgt mit seinen hohen Temperaturen für die ein oder andere schwitzende Stirn.

Damit bei der nächsten Zugfahrt auch wirklich keiner verschwitzt an seinem Reiseziel ankommt, hat die Deutsche Bahn sich nun eine ganz besondere Abkühlung überlegt. Das Besondere daran? Einige Reisende bekommen die Erfrischung sogar komplett umsonst.

Deutsche Bahn überrascht mit kalter Erfrischung

Sobald der Wetterbericht Temperaturen um die 30 Grad prognostiziert, ist das für die meisten der Startschuss, um sich Eintrittskarten für das nächstbeste Freibad zu sichern. Wer jedoch ausgerechnet an den besonders sommerlichen Tagen mit der Deutschen Bahn fernab vom kühlen Nass unterwegs ist, der muss sich anderweitig um eine Abkühlung bemühen. Zwischen dem 15. Juli und dem 31. August 2024 überrascht das Unternehmen die Fahrgäste daher nun mit einer ganz besonderen Aktion.

„Lust auf eine Portion leckere ICE-Cream“, schreibt die Deutsche Bahn in den sozialen Netzwerken. Ja, Eis-Liebhaber haben richtig gehört. Auf der nächsten Zugfahrt können Reisende im Bordbistro die kühle Speise für nur wenige Euro ergattern. In Kooperation mit Black Forest Ice Cream gibt es die Leckerei für Erwachsene zu kaufen und „Kinder bis einschließlich 14 Jahren reisen nicht nur kostenlos im ICE, es gibt auch noch eine Portion ICE-Cream for free obendrauf“, schreibt die Bahn im Netz weiter.

Reisende bleiben zunächst skeptisch

Ein leckerer Eisbecher, um sich die Zugfahrt zu vertreiben? Klingt im ersten Moment doch super! Doch in der Kommentarspalte unter dem Beitrag der Deutschen Bahn machen die ersten Fahrgäste ihrem Unmut über die Aktion Luft und äußern ihre Bedenken. „Ich kenne immer nur die Meldung: Sehr verehrte Fahrgäste, aufgrund eines technischen Fehlers bleibt das Bordrestaurant heute geschlossen“, schreibt ein Reisender skeptisch.

„Wenn die Kühlschränke der Bahn ähnlich oft wie die Klimaanlagen ausfallen, dann ist mir das Risiko zu groß, dass es kein Eis gibt“, wird eine andere Stimme laut. „Die Kinder haben sich im Vorfeld riesig auf das Eis gefreut. Dann war sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt kein Eis an Bord, da die Kühlung kaputt war“, berichtet eine Kundin der Deutschen Bahn darauf hin.

Ob die „ICE-Cream“ es doch noch schafft, die Gemüter zu besänftigen, bleibt abzuwarten.