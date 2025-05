Urlaub 2025: TUI-Chef packt aus – das sind jetzt die besten Urlaubsländer

Der Sommer 2025 steht kurz vor der Tür und damit heißt es für viele auch wieder: Die Urlaubszeit beginnt! Vor allem die Deutschen sind dafür bekannt, gern in die Ferne zu reisen. Ob Urlaub im Ausland oder mit dem Camper an die See, Hauptsache weit weg.

Doch welche Destinationen sind dieses Jahr besonders beliebt und wo lohnt sich der Urlaub? Länder wie Italien oder Spanien werden sicher bei den meisten ganz oben auf der Reiseliste stehen – doch auch diese Ziele boomen 2025!

Urlaub: Diese Ziele liegen im Trend

Im Interview mit „RTL“ packt der TUI-Chef Sebastian Ebel über die besten Urlaubsländer aus. „Ägypten entwickelt sich gerade ganz toll. Kairo ist sehr en vogue, gerade auch beim Thema Kultur, wie das neue Grand Egyptian Museum eindrucksvoll zeigt“, verrät der CEO. Vor allem würde das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen und besonders Familien finden da ganzjährig attraktive Angebote. Doch das ist noch nicht alles.

+++Urlaub: EU-Land verhängt striktes Verbot – es betrifft alle Touristen+++

„Dazu die Kapverden, ein aufstrebendes Zielgebiet“, erzählt Ebel weiter. Aber auch die klassischen Urlaubsländer wie Spanien und Griechenland seien nach wie vor sehr beliebt. Einen Extratipp hat der Reise-Experte aber noch: „Bei den Fernreisezielen sehen wir viel Potenzial in Asien. Mich persönlich würde derzeit auch Costa Rica interessieren.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Solo-Travel auf dem Vormarsch

Doch nicht nur in Sachen Destination sieht der TUI-Chef einen deutlichen Trend – auch in der Art und Weise des Reisens gibt es eine klare Tendenz. „Solo-Travel ist einer der Reisetrends 2025 und mit weit über 900.000 TikTok-Beiträgen mittlerweile ein Social-Media-Hype. Es ist oft auch der zweite Urlaub im Jahr neben der Familienreise“, schildert er. Allein in Deutschland verreisen über 17 Prozent der Menschen ohne Urlaubsbegleitung.

Mehr News:

„Dabei muss man nicht Single sein – auch in der Partnerschaft möchte die eine oder der andere mal Urlaub alleine machen. Wir stellen uns darauf ein: Unsere Clubs entwickeln neue Kurse und die beiden neuesten Zugänge der Mein Schiff-Flotte haben zusätzliche Einzelkabinen“, verrät Ebel abschließend.