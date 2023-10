Ruhrgebiet: Hässliche Szenen nach Kriegs-Ausbruch in Israel – Polizei jagt SIE

Der in Israel tobende Krieg hat die Welt erschüttert. Seit die Terroristen der Hamas vor über einer Woche gewaltsame Angriffe startete und Geiseln verschleppte, steht das Land unter Schock. Die Auswirkungen des Krieges sind aber auch im Ruhrgebiet zu spüren.

Seit Kriegsbeginn gab es zahlreiche Demos – sowohl Pro Israel als auch Pro Palästina. Auf welcher Seite sie stehen, zeigen manche Personen im Ruhrgebiet allerdings auch durch Straftaten. Immer wieder kommt es zu hässlichen Szenen.

Ruhrgebiet: Attacken nehmen zu

Deutschlandweit scheint eine beispiellose Hass-Welle losgetreten zu sein. Immer öfter sind hierzulande Attacken gegen israelische Flaggen zu beobachten. Sie werden geklaut, zerstört oder anderweitig beschädigt. Es sind Bilder mit einer Strahlkraft, die man besonders hier eigentlich nie wieder sehen wollte (hier bekommst du weitere Details).

Auch im Ruhrgebiet finden derartige Zwischenfälle mittlerweile in aller Regelmäßigkeit statt. Es handelt sich beileibe nicht um Alltagsfliegen. Das allein zeigt schon die Häufigkeit, in der die Polizei gerade nach Fahnen-Tätern sucht.

Polizei fahndet nach Tätern

So beispielsweise in Moers. Hier hatten bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (16. Oktober) eine Israel-Flagge vom Moerser Rathaus geklaut. Ein Zeuge hatte das Fehlen dieser bemerkt. Der Staatschutz der Duisburger Kriminalpolizei ermittelt hier nun ebenso, wie bei einem Fall aus der vorigen Woche, bei dem in Moers eine Fahne zerschnitten wurde.

Ein ähnliches Bild in Witten. Hier wurde ebenfalls eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast heruntergerissen und anschließend geklaut – sogar gleich zwei Mal. Außerhalb des Ruhrgebiets ermittelt auch die Polizei Aachen wegen einer verbrannten Flagge.

Und noch ein Zwischenfall eriegnete sich in Dortmund: Dort sprühten Unbekannte an drei Häusern in der Dönnstraße und jeweils einem Gebäude in der Herkules- und der Hugostraße sprühten Unbekannte Davidsterne auf. Hier wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Ruhrgebiet: Zeugen gesucht

Alen Fälle vereint, dass die Polizei bisher keine Täter ermitteln konnte. Daher suchen die Behörden nun dringend Zeugen, die vielleicht etwas gesehen haben. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich bei den Örtlichen Stellen melden.