NRW: Mann von Jugendlichen totgeprügelt – plötzlich tauchen sie bei der Polizei auf

Der Fall schockierte über die Grenze von NRW hinaus: In der Nacht auf den ersten Mai am Mittwoch wurde ein 30-jähriger Mann in Paderborn vor einem Kiosk während einer Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen schwer verletzt. Er wurde so schwer geschlagen und getreten, dass er kurze Zeit später an einer Kopfverletzung verstarb (hier mehr dazu).

Die Polizei Bielefeld fahndete nach drei unbekannten Tätern – zwei von ihnen stellten sich jetzt überraschend, nachdem sie zunächst untergetaucht waren.

NRW: Prügel-Täter stellen sich bei Polizei

Wie die Polizei Bielefeld und Staatsanwaltschaft Paderborn am Montag (6. Mai) bekannt geben, haben sich zwei der drei Tatverdächtigen in der Nacht von Sonntag (5. Mai) auf Montag gestellt.

Bei den Männern handelt es sich um einen 18-jährigen Tunesier und einen 17-jährigen Marokkaner. Nach beiden war mittels Fotos einer Überwachungskamera am Tatort öffentlich gefahndet worden. Nachdem zahlreiche Hinweise eingingen, standen die Namen der beiden schnell fest, sie waren jedoch zunächst untergetaucht. Jetzt die Wende: In der Nacht tauchten die beiden jungen Männer plötzlich in einer Polizeiwache in Paderborn auf. Sie werden nun einem Haftrichter vorgeführt.

Von dem dritten tatverdächtigen Mann fehlt weiterhin jede Spur, die Fahndung nach ihm hält an. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und hat schwarze Haare.

Die eingerichtete Mordkommission „Kiosk“ bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung und weist daraufhin, dass sich Personen, die Tatverdächtige verstecken, selbst strafbar machen.