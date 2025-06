NRW-Tierheim nimmt Vierbeiner auf – wenig später folgt ein dramatischer Anruf

Die Pfleger des Tierheims Troisdorf in NRW müssen tagtäglich die tragischsten Situationen erleben. Manche Fälle rühren jedoch besonders zu Tränen – so wie der des folgenden Vierbeiners …

Neben den klassischen Haustieren kümmert sich das Tierheim Troisdorf nämlich auch um andere Vierbeiner in Not. So fand kürzlich ein Igel den Weg ins Tierheim. Doch nur wenige Stunden später erhielten die Mitarbeiter einen alarmierenden Anruf.

Tierheim in NRW: Igel-Babys schreien nach ihrer Mutter

Das Tierheim in NRW teilte die tierische Geschichte – inklusive Video – auf seinem offiziellen Facebook-Account. Alles begann damit, dass sich Igel-Dame Lilly in einem Drahtzaun verfangen hatte. Zum Glück wurde sie schnell befreit und landete im nahegelegenen Tierheim in Troisdorf.

Doch die Geschichte um die süße Vierbeinerin war noch lange nicht vorbei, denn prompt erhielten die Mitarbeiter einen alarmierenden Anruf. „Am Fundort irrten kleine Igel umher und riefen“ – offenbar nach Lilly!

Zum Glück „konnte eine aufmerksame Finderin alle Babys sichern“ und brachte sie in das Tierheim in NRW. Die Igel-Dame erkannte ihre Babys sofort und trug sie in ihr gemütliches Nest.

Tier-Fans freuen sich: „Endlich mal eine igelig-gute Nachricht“

Nun ist die Familie wieder vereint und „kann bald in die Freiheit entlassen werden“, wie die Mitarbeiter mitteilten. Kein Wunder, dass zahlreiche Tier-Fans auf die dramatische, aber süße Geschichte reagierten.

So freut sich eine Userin unter dem Video: „Wie toll ist das denn? Ganz viel Glück den kleinen Stachelpopos und der Mama.“ Auch eine anderer Nutzerin schreibt: „Was für eine schöne Familienzusammenführung.“

Eine Nutzerin bringt es schließlich auf den Punkt: „Endlich mal eine igelig-gute Nachricht.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die kleinen stacheligen Tiere, solch ein Schicksal nie wieder erleben.