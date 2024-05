Essen: Prügel-Attacke auf Grünen-Politiker – Polizei jagt IHN mit klarer Täterbeschreibung

Es war eine miese und feige Attacke, die sich am 2. Mai in Essen zugetragen hat! Mehrere Unbekannte griffen die beiden Grünen-Politiker, Bürgermeister Rolf Fliß (65) und Bundestagsabgeordneter Kai Gehring (46) auf der Rüttenscheider Straße an. Erst wurden die Opfer beleidigt, danach wurde Fliß geschlagen und leicht verletzt (DER WESTEN berichtete).

Der Staatsschutz ermittelt bereits, befragte mehrere Zeugen. Jetzt scheint sich der Kreis der Täter zu verkleinern – und sich konkrete Beschreibungen des Brutalo-Schlägers aus Essen herauszukristallisieren!

Essen: SO sieht der Brutalo-Schläger aus

Demnach ist der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt, war in einer Gruppe von drei bis fünf Männern selben Alters unterwegs. Er ist etwa 1,85 Meter groß. Zeugen beschreiben ihn mit kurzen schwarzen Haaren, einem schwarzen Bart und arabisch aussehend. Bei der Tat habe er ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans getragen.

Auffällig sei seine athletische Statur gewesen, die der eines Bodybuilders gleiche. Außerdem habe er Deutsch gesprochen. Einer seiner Begleiter soll im „Military Look“ gekleidet gewesen sein. Ein weiterer Begleiter soll kleiner als die anderen Männer sein, habe ein Shirt der Marke „Diesel“ getragen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise. Sie können sich per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201 8290 melden. Bleibt zu hoffen, dass der oder die Täter schnell ermittelt werden…