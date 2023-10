Ruhrgebiet: Staatsschutz ermittelt gegen Israel-Flaggen-Diebe – kennst du DIESE beiden Männer?

Die ganze Welt schaut nach Israel und verfolgt die schrecklichen Geschehnisse. Zwischen den Israelis und den Palästinensern herrscht seit dem Terror-Angriff der Hamas vom 7. Oktober offiziell Krieg. Im Ruhrgebiet haben bereits einige Städte ein Zeichen zur Solidarität mit Israel gehisst.

Israel-Krieg im Newsblog: Reisewarnung für Israel durch Auswärtiges Amt ++ Erneut Raketenalarm

So auch die Stadt Witten, die am 12. Oktober eine israelische Flagge am Kornmarkt hisste. Doch ein Unbekannter riss die Flagge einfach ab. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ruhrgebiet: Israel-Flagge gleich zweimal abgerissen

Ein noch unbekannter Mann ist hierfür in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Fahnenmast am Kornmarkt in der Johannisstraße 4 hochgeklettert. Zu der Tat gibt es in den sozialen Medien Videos, die auch der Polizei bereits vorliegen. Zu sehen ist ein Mann mit schwarzen Haaren, einer hellen Kleidung sowie hellen Schuhen. Der Täter rannte samt der Flagge in Richtung Bahnhofstraße.

Auf „X“ (ehemals Twitter) äußerte sich der Bürgermeister der Stadt Witten, Lars König, wie folgt: „Ich bin fassungslos über diesen Diebstahl der Flagge, die wir in tiefer Verbundenheit mit Israel und unserer Partnerstadt Lev Hasharon aufgezogen haben. Die Flagge stand und steht für die tiefe Betroffenheit der Wittener über die Terrorattacken auf Israel.“

Polizei bittet um Hinweise

Am nächsten Tag hisste die Stadt Witten erneut eine Israel-Flagge. Doch nur wenige Stunden später – gegen 11 Uhr – wurde sie erneut heruntergerissen. Der Täter ließ sie jedoch vor Ort liegen. Dieser Mann wurde zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug einen weißen Pullover und eine blaue Jeans.

In beiden Fällen ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4505 oder -4441 mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.