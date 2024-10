Essen: Anti-Israel-Demo löst Polizei-Großeinsatz aus ++ Hauptstraße wieder frei

Verkehrschaos und Großeinsatz der Polizei am Montagabend in Essen! Wegen einer nicht angekündigten Demonstration ist am Montag (7. Oktober) eine viel befahrene Kreuzung mitten in der Stadt länger gesperrt.

Es handelt sich nach ersten Informationen um eine Anti-Israel-Demo. Jedenfalls schwingen zahlreiche Menschen in Essen-Altendorf Palästina-Flaggen. Lautstarke Sprechchöre sind zu hören, aber nicht genau zu verstehen. Am 7. Oktober jährt sich zum ersten Mal der furchtbare Hamas-Angriff auf Israel, dessen Folgen seither den Nahen Osten erschüttert.

Essen: Demo auf der Altendorfer Straße blockiert Verkehr

Zu Beginn der Demonstration waren es laut Polizei Essen noch schätzungsweise 200 Teilnehmer, doch inzwischen hat der Demo-Zug angehalten und sorgt nun für ein Verkehrschaos.

Die Demonstranten sind mitten auf der Kreuzung Helenenstraße/Altendorfer Straße stehengeblieben. Nach Informationen von DER WESTEN weigern sich rund 50 Personen die Straße zu verlassen. Die Polizei ist inzwischen auch mit Kräften der Einsatzhundertschaft vor Ort und bemüht sich, einen Verantwortlichen ausfindig zu machen, um mit ihm die Sachlage zu klären.

Pro-Palästina-Demo in Essen: Demonstranten blockieren Kreuzung. Foto: Justin Brosch

Aufgeheizte Stimmung

Inzwischen spricht die Polizei von „Nötigung“ und fordert die Teilnehmer deutlich auf, die Kreuzung zu räumen. Doch die Demonstranten ignorieren die Ansagen und es geht nur sehr langsam voran. Neben einem mündlichen Schlagabtausch, sei es innerhalb der kleinen Gruppe auch schon zu Rangeleien gekommen.

Eine Person habe laut „WAZ“ Verbotenes geäußert und die Polizei fordert diese auf, sich zu stellen und ihre Personalien rauszurücken. Der Einsatzleiter gibt den Demonstranten zwei Optionen: entweder die Person trete freiwillig vor, oder die Einsatzkräfte holten sie heraus – auch gegen ihren Willen.

Gegen 22 Uhr fangen die Beamten an, die Versammlung aufzulösen und rund zehn Minuten später ist die Kreuzung Altendorfer Straße/Helenenstraße nach Angaben der „WAZ“ wieder frei. Neben dem Autoverkehr können auch die Tram-Linien 101, 103, 105 und 106 der Ruhrbahn wieder fahren. Zuvor kam es zu erheblichen Rückstaus in Richtung Borbeck.