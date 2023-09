Ruhrgebiet: Fürchterliches Unglück ++ Mann stürzt von Brücke in die Tiefe ++ Hubschrauber-Einsatz

Dramatischer Unfall am Montagabend (4. September) im Ruhrgebiet. Ein Mountainbike-Fahrer (40) ist nach Angaben der Polizei Hagen gegen 18.40 Uhr von einer Brücke in Hagen gestürzt.

Seine Abfahrt im Bereich der Gleisanlage „Gründelbusch“ sollte dem 40-Jährigen zum Verhängnis werden. Das Unfallopfer stürzte meterweit in die Tiefe und zog sich bei seinem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen missachtete der Radfahrer eine wichtige Verkehrsregel.

Ruhrgebiet: Lebensgefahr nach verhängnisvollem Sturz

So soll der Mann mit seinem geländefähigen Fahrrad verkehrswidrig über eine Fußgängerbrücke gefahren sein. Diese schlängelt sich im Bereich der Gleisanlage recht steil in zwei Schleifen zur Straße „Gründelbusch“. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 40-Jährige in der ersten der beiden Kurven die Kontrolle über sein Mountainbike, rauschte in das Geländer und flog über die Brüstung.