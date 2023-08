Ruhrgebiet: Gas-Alarm am Kemnader See – Freizeitbad muss geräumt werden

Aufregung im Ruhrgebiet! Am Samstagvormittag (5. August) herrschte Aufruhr in einem beliebten Schwimmbad in Witten. Dort und in der angeschlossenen Therme lief ein Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei.

Einsatzkräfte in Vollschutzanzügen tummelten sich anstelle von Badegästen zwischen den Liegen und Schwimmbecken. Nach ersten – bisher unbestätigten – Informationen könnte ein Chemie-Unfall der Grund dafür gewesen sein. Der Sauna- und Außenbereich des Schwimmbads musste evakuiert werden.

Ruhrgebiet: Schwimmbad evakuiert

Das Freizeitbad Heveney ist ein Schwimmbad im Wittener Stadtteil Heven am Kemnader See zwischen Bochum und Witten. Dort lief ab knapp 10 Uhr morgens ein Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Das betroffene Areal wurde geschlossen.

Nach DER WESTEN-Informationen könnte eine chemische Reaktion – womöglich auch ein Chlorgas-Vorfall wie zuletzt in Kerpen Ende Juli der Grund dafür sein. Mindestens eine Person soll dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden sein. Weitere Mitarbeiter würden noch untersucht, die Zahl der Verletzten könnte somit noch steigen. Allerdings konnte die Polizei dies auf Anfrage am Morgen nicht bestätigen.

Ein Vorfall in einem Schwimmbad im Ruhrgebiet rief am Samstag (5. August) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Foto: Fernandez / news 4 Video-Line TV

Polizei noch voll im Einsatz

Mit Stand 14.30 konnte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN das Chemie-Malheur bestätigen. Bei dem normalen Betrieb habe es einen Vorfall gegeben, bei dem Gas freigesetzt wurde. Ein Mitarbeiter sei leicht verletzt worden und kam ins Krankenhaus. Sonst hätte es aber niemanden getroffen und es hätte zu keiner Zeit Gefahr für Besucher bestanden. Die Feuerwehr habe einmal durchgelüftet und auch die Chlorwerte gemessen, jedoch „nichts Alarmierendes“ feststellen können.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nicht ganz klar. Die Polizei ermittelt jedoch routinemäßig nach dem Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Es könnte sich jedoch auch um unachtsames Verhalten seitens des verletzten Mitarbeiters handeln.