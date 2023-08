Essen: Schwimmbäder müssen Reißleine ziehen – mit bitteren Folgen für Badegäste

Diese Nachricht wird vielen Anwohnern in Essen gar nicht gefallen.

Gleich zwei Badeanstalten sind von ihr betroffen und müssen Änderungen vornehmen, welche negative Folgen für die Besucher haben. Wie lange die Änderungen in den beiden Schwimmbädern aufrechterhalten werden müssen, ist aktuell auch noch nicht klar.

Essen: Zwei Schwimmbäder mit Problemen

Der Sommer lässt dieses Jahr ganz schön auf sich warten. Klar, es gab auch schon sehr heiße Tage, doch seit einiger Zeit gibt es in der Stadt Essen eher Regen und kühle Temperaturen. So richtig Lust auf einen Besuch im Schwimmbad macht das nicht wirklich – erst recht nicht in Freibädern oder Seen.

Dennoch wird diese Nachricht der Stadt Essen für alles andere als Jubelsprünge bei den Bewohnern der Ruhrpott-Stadt sorgen. Denn die Schwimmbäder „Alte Badeanstalt“ und „Nord-Ost-Bad“ stehen derzeit vor einem großen Problem. Deswegen müssen ab kommendem Montag (7. August) die Öffnungszeiten angepasst werden – mit negativen Folgen für die Besucher.

Schwimmbäder in Essen müssen reagieren

In der „Alten Badeanstalt“ werden die Zeiten für den öffentlichen Badebetrieb ab dem 7. August verkürzt. Es kann nur noch in den Vormittagsschwimmzeiten von 7 bis 10 Uhr besucht werden. Auch das Nord-Ost-Bad muss Änderungen vornehmen. Es steht der Öffentlichkeit montags von 7 bis 10 Uhr, mittwochs von 7 bis 10 Uhr und 16 bis 21 Uhr, freitags von 7 bis 13 Uhr sowie sonntags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Grund für die Änderungen ist ein personeller Engpass beim Fachpersonal und in der Wasseraufsicht. Einen Funken Hoffnung gibt es aber laut der Stadt Essen noch: „Sollte sich die personelle Situation kurzfristig ändern, werden die Einschränkungen zeitnah zurückgenommen.“ Von der Reduzierung der Öffnungszeiten sind der Kursbetrieb in den Sport- und Gesundheitszentren oder den Schul- und Vereinsbetrieb nicht betroffen. Bleibt zu hoffen, dass die Änderungen bald wieder zurückgenommen werden können.