Essen: Schwimmbad-Gäste atmen auf – DAMIT ist nun endlich Schluss

Auch wenn sich der Sommer anscheinend schon verabschieden möchte, lassen sich Schwimmfans in Essen und Umgebung nicht von ihrem Lieblingshobby abbringen. Wozu gibt es schließlich Hallenbäder? Bahnenziehen und Planschen im kühlen Nass – einfach herrlich!

Doch bisher gab es in zwei Badeanstalten in Essen ein echtes Problem. Damit soll nun endlich wieder Schluss sein!

Essen: Schwimmbad-Problem endlich erledigt

Schwimmbad-Gäste in Essen standen seit Wochen vor einem echten Problem! In der „Alten Badeanstalt“ in Altenessen und im „Nord-Ost-Bad“ in Schonnebeck mussten aufgrund eines personellen Engpasses bei Fachpersonal und in der Wasseraufsicht die Öffnungszeiten drastisch verkürzt werden (wir berichteten). Schon damals hieß es aber von der Stadt Essen: „Sollte sich die personelle Situation kurzfristig ändern, werden die Einschränkungen zeitnah zurückgenommen.“

Und das ist nun endlich der Fall: Ab Montag (28. August) können Badegäste in der „Alten Badeanstalt“ und dem „Nord-Ost-Bad“ ihrem Hobby wieder länger frönen als in den letzten Wochen. Denn die Kürzung der Öffnungszeiten ist zum Glück wieder Geschichte.

Das sind die Öffnungszeiten

Laut der offiziellen Homepage der Stadt Essen sind das die aktuellen Öffnungszeiten ab Montag (28. August):

Alte Badeanstalt:

Montag: 7 bis 10 und 15 bis 18 Uhr

Dienstag: 7 bis 10 und 15 bis 18 Uhr

Mittwoch: 7 bis 10 Uhr

Donnerstag: 7 bis 10 und 15 bis 18 Uhr

Freitag: 7 bis 10 und 15 bis 18 Uhr

Samstag: 7 bis 13 Uhr

Nord-Ost-Bad:

Montag: 7 bis 10 Uhr

Dienstag: 7 bis 10 Uhr

Mittwoch: 7 bis 10 und 16 bis 21 Uhr

Donnerstag: 7 bis 10 Uhr

Freitag: 7 bis 21 Uhr

Samstag: 7 bis 13 Uhr

Sonntag: 8 bis 13 Uhr

Das klingt doch nach jeder Menge Badespaß für alle Essener – selbst wenn der Sommer sich nun endgültig verabschieden sollte!