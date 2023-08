Schwimmbad in NRW mit irrer Aktion – nur SIE dürfen ins Wasser

In einem Schwimmbad in NRW kommt es im September zu einer ganz besonderen Aktion. Denn wenn die Freibadsaison in NRW endet, wird normalerweise der Badebetrieb eingestellt.

Aber ein Schwimmbad in NRW möchte die Sommersaison nicht auf die typische Art und Weise abschließen, sondern hat eine besondere Aktion geplant. Denn für einen Tag steht das Freibad-Wasser für ganz besondere Gäste zur Verfügung.

Schwimmbad in NRW öffnet für besondere Besucher

Am Freitag (1. September) endet die Freibadsaison. An diesem Tag öffnet das Parkbad Nord in Castrop-Rauxel nochmal regulär von 6.30 bis 19.30 Uhr. Danach werden die Becken für menschliche Besucher geschlossen und das Bäderteam der Stadt lädt zum Hundeschwimmen im Parkbad Nord ein. Das Hundeschwimmen wird am dritten Septemberwochenende bereits zum 9. Mal stattfinden. Am Samstag (16. September) und Sonntag (17. September) werden die Becken und Wiesen des Ickerner Freibades von 10 bis 14 Uhr für die Vierbeiner geöffnet sein.

An den Tagen wird das Freibad für alle Besucher kostenlos geöffnet sein. Es gibt nur den bedeutenden Unterschied, dass an diesen Tagen nur Hunde in das Wasser dürfen. Für die Hunde müssen allerdings pro Nase 3,50 Euro Eintritt gezahlt werden. Außerdem muss für jeden Hund eine Steuermarke und ein gültiger Impfpass an der Freibadkasse vorgelegt werden. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr und Hundehalter haften für ihre Tiere.

Schwimmbad in NRW: Technische Anlagen werden ausgeschaltet

Damit die Hunde völlig unbedenklich in dem Freibad schwimmen können, werden die technischen Anlagen im Parkbad Nord ausgeschaltet. Dadurch wird das Wasser für das Hundeschwimmen chlorfrei und damit gesundheitlich unbedenklich für die Vierbeiner.

Bevor das Freibad dann im Sommer 2024 wieder öffnet, wird das Wasser im Parkbad Nord komplett ausgewechselt. Außerdem soll es komplett gereinigt werden – so wie es nach jeder Winterpause geschieht.