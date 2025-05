Sensation in Duisburg! Auch in ganz NRW passierte es erst drei Mal

Es ist eine absolute Seltenheit, was hier in Duisburg passiert ist – und auch gleich eine Premiere im ganzen Ruhrgebiet. Artenschützer können bei diesem Anblick nur staunen. Ein Tier, was zuletzt bereits als ausgestorben galt, hat sich nicht nur innerhalb des Stadtgebiets niedergelassen – nein – es hat sogar erfolgreich gebrütet.

Gleich drei Jungtiere der seltenen Tierart sind geboren worden. Doch jetzt geht das Drama in Duisburg erst los.

Duisburg: Seeadler-Jungtiere geboren

Einmalig in Duisburg, einmalig im Ruhrgebiet und ultraselten selbst in ganz NRW – alle Augen sind nun auf das Seeadler-Paar gerichtet, das sich hier niedergelassen hat. Und jetzt kommt raus: Es hat Nachwuchs bekommen. Drei Jungtiere wurden in dem Horst in einem Naturschutzgebiet geboren.

Ein paar interessante Fakten zu Seeadlern:

Sie sind die größten Greifvögel in Deutschland.

Sie galten bereits fast als ausgestorben.

Und sie können bis zu 30 Jahre alt werden.

„Es ist das erste Brutpaar mit Nachwuchs im Ruhrgebiet und nun das dritte Brutpaar in NRW“, freut sich Kerstin Ciesla, Sprecherin der Naturschutzorganisation BUND. Ihren ersten zwei bis drei Lebenswochen haben die Jungtiere bereits gut überstanden. Jetzt hoffen alle auf das Beste.

Stadt Duisburg und BUND wollen Brut schützen

In circa drei Wochen werden die Jungtiere wohl ihre ersten Flugversuche unternehmen – eine kritische Phase, merkt der Artenschutzbeauftragte der Stadt, Randolph Kricke, an. Schließlich könnte sie auch abstürzen und sich dabei schwer verletzten.

Damit der Brut in Duisburg nichts passiert, darf die Familie unter keinen Umständen gestört werden. Dafür wollen Stadt und BUND Sorge tragen. Es sollen Zäune und Kameras installiert werden, um den Seeadler-Horst zu überwachen. Schließlich ist die Aufzucht auch ohne menschliche Störfaktoren schon nicht ohne, vor allem für unerfahrene Adlerpaare. (mit dpa)