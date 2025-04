Tierheim Duisburg: Anblick von verletzter Katze entsetzt alle! „Da blutet einem das Herz“

Die Pfleger in den Tierheimen NRW sind tagein, tagaus mit Herzblut bei der Sache. Den oftmals verwahrlosten oder ausgesetzten Hunden, Katzen und Kleintieren wollen sie ein schönes Zuhause auf Zeit bieten. Dabei kommen sie aber auch manchmal an ihre Grenzen.

Denn gerade die traurigen Geschichten von misshandelten oder kranken Tieren geht den Mitarbeitern ans Herz. So auch nun den Pflegern eines Tierheims in Duisburg. Denn wen sie erst kürzlich gefunden haben, lässt alle Tierfreunde sprachlos zurück.

Tierheim NRW: Was ist der Katze passiert?

Auf Facebook teilt das Tierheim Duisburg die traurige Geschichte einer Fundkatze. Am 19. April wurde diese in der Zellestraße in Duisburg gefunden. „Wenn Sie Ihr Tier erkennen, Angaben zum Besitzer haben oder Fragen zu dem Tier haben, melden Sie sich bitte direkt im Tierheim Duisburg“, ruft das Tierheim zur Mithilfe auf. Denn der kleinen Fellnase muss etwas Schreckliches passiert sein.

Auf Bildern, die das Tierheim teilt, trägt die Katze eine Halskrause und hat kahle Stellen an ihrem Kopf und den Ohren. Zusätzlich schaut sie ziemlich traurig in die Kamera. Und genau dieser Anblick zerreißt auch das Herz vieler Tierfreunde. „Die Arme, ich wünsche der kleinen Samtpfote vom Herzen eine gute Besserung“ oder „Da blutet einem das Herz“, schreiben unter anderem zwei User im Netz.

Andere können auch kaum den Ausdruck der geschundenen Katze ertragen. „Gott, dieses sorgenvolle, bedrückte Gesichtchen!“, „Mein Gott, ich bin schockiert. Was für eine arme Maus. Von Herzen alles Gute“ und „Oh wie furchtbar traurig. Warum tut man das Tieren an?“, heißt es in den Kommentaren weiter. Was dem Vierbeiner fehlt, ist bisher nicht bekannt. Die Pfleger werden aber mit Sicherheit alles geben, dass es der Katze bald wieder besser geht.