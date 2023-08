Essen: Open-Air am Seaside Beach – nach Unwetter folgt der nächste Stresstest für Besucher

So hatten sich die Fans in Essen den Konzert-Auftakt am Seaside Beach nicht vorgestellt…

Am Freitag (25. August) sollte am Seaside Beach in Essen das erste Open-Air-Konzert der diesjährigen Saison starten. K.I.Z. wollten gemeinsam mit „Mehnersmoos“ die Menge richtig anheizen – doch daraus wurde nichts. Wegen heftigen Regenfällen musste der Auftritt kurzfristig abgesagt werden.

Am Samstag (26. August) steht Peter Fox auf der Bühne. Der Sänger betonte bereits auf Instagram, dass der Auftritt auf jeden Fall stattfinde – trotz des Unwetterchaos am Vortag.

Entspannt wird das ganze aber trotzdem nicht…

Essen: Verkehrschaos vor Peter-Fox-Konzet

Denn wer zum Konzert von Peter Fox will (Einlass: 16.30 Uhr), kann zwar einerseits mit der S6 einfach bis zur Haltestelle „Essen Hügel“ fahren – die S-Bahn-Taktung wird vor dem Konzert sogar extra erhöht. Aber der ÖPNV kommt nun mal nicht für alle in Frage.

Wer stattdessen mit dem Auto unterwegs ist, sollte einige wichtige Infos beachten. Denn am Baldeneysee selbst gibt es keine Parkplatze – und zudem werden auch einige Straßen gesperrt sein.

Keine Parkplätze – Straßen gesperrt

Die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Seaside Beach wird ab dem Abzweig Lerchenstraße komplett gesperrt, wie der Veranstalter mitteilte. Sie soll als Rettungsweg fungieren. Zudem erfolgt ab 17 Uhr eine Sperrung der Lerchenstraße aus Richtung Stadtwald.

„Über Werden ist die Lerchenstraße bis zur Einmündung Regattastrecke voraussichtlich bis 19 Uhr frei zugänglich“, so der Veranstalter. „Letztendlich entscheiden die Ordnungsbehörden, wann gesperrt wird.“ Die Sperrungen sollen bis 0 Uhr andauern.

Auch Peter Fox selbst appellierte auf Instagram an seine Fans: „An alle in Essen: Checkt die Anreiseinformationen, um stressfrei zur Show zu kommen.“

Tipp für alle Autofahrer: Zur Messe Essen fahren und in P6 und P9 parken. An P6 fahren Shuttlebusse zum Seaside Beach.