Essen: Nach jahrelangem Leerstand – „Schandfleck“ auf der Rü bekommt neues Leben eingehaucht

Der „Schandfleck“ – diesen Titel bekam das alte Gebäude an der Rüttenscheider Straße Ecke Wehmenkamp und Martinstraße nach jahrelangem Leerstand. Das markante Gebäude soll nun endlich einen Nachfolger bekommen und mit neuem Leben gefüllt werden.

Das „Stüsselhaus“ war etliche Jahrzehnte lang Standort des Möbelhauses Stüssel, doch seitdem das tägliche Bummeln nach Möbeln an der Rüttenscheider Straße der Vergangenheit angehört, hat das Gebäude seine Blütezeit hinter sich gelassen. Nun steht das Gebäude seit Längerem leer und ist, trotz seiner gefragten Lage, schließlich zum „Schadfleck“ des Stadtteils Rüttenscheid geworden ist.

Essen: Nachfolger des alten „Schüsselhauses“ steht nun fest

Doch damit ist jetzt Schluss! Das „Stüsselhaus“, wie es trotz allem noch liebevoll genannt wird, soll nun von der BUTEO Gruppe aus Essen umfassend modernisiert und von Grund auf neugestaltet werden. Die BUTEO-Unternehmensgruppe haucht dem verkommenden Gebäude, Hand in Hand mit dem lokalen Gewerbemakler Brockhoff nun neues Leben ein. In Zusammenarbeit haben die beiden es bereits zuvor geschafft, einige Objekte im zentralen Essen neu zu positionieren. Dies soll ihnen nun erneut gelingen. Ein neuer Mieter für den „Schandfleck“ in Essen steht schon fest, weitere folgen noch.

Die Flächen, die nicht von dem neuen Hotel eingenommen werden, sollen nach Abschluss der Sa­nie­rungs­ar­bei­ten möglichst schnell vermietet werden. Die Raumgestaltung des Objektes ist für diverse Geschäftszweige potentiell ein attraktiver Standort. Ein neuer Mieter hat sich bisher schon gefunden: Als Nachfolger von des Hotels „Jung“, soll sich nun die Hotelkette „JustStay“ in den Räumlichkeiten des Gebäudes breit machen.

Das Hotel soll bereits im Frühjahr 2024 öffnen. Gäste finden in rund 40 Zimmern auf insgesamt 3.500 Quadratmetern Platz. Deren Motto, ein innovatives Konzept für kontaktloses Reisen zu schaffen, passt gut in das Herz des Essener Stadtteils Rüttenscheid.