Urlaub 2025: Gen Z wurde erst belächelt – jetzt ist es der neue Reise-Trend

Zur bevorstehenden Sommerzeit freuen sich viele Menschen schon auf ihren wohlverdienten Urlaub. Ob nun ganz entspannt im eigenen Land, an der See oder in den Bergen oder doch in die weite Ferne – beinahe jeder hat im Urlaub nur ein Ziel: zu entspannen!

Für viele ist es nämlich wichtig, in dieser Zeit den Alltag und Stress so gut es geht hinter sich zu lassen. Dennoch passiert es auch oft, dass man unbewusst mitzählt, wie viele Tage man noch hat. Und genau da können sich Reisende nun etwas von der Gen Z abschauen!

Urlaub: Ist das ein neuer Trend?

Denn die oftmals belächelte Generation Z sorgt aktuell für einen Reise-Trend, den sich auch andere zunutze machen können. Während viele früher unter FOMO („Fear of missing out“) – also die Angst davor, etwas zu verpassen – litten, ist nun der genaue Gegenentwurf dazu im Kommen. Mit JOMO („Joy of missing out“), also der Freude am Verpassen, setzt die Gen Z neue Maßstäbe und macht sich das auch beim Reisen zunutze.

+++Urlaub: Schwedin plant Reise nach Deutschland – und ist völlig entsetzt+++

Auch wenn vielen dieser Generation nachgesagt wird, dass die meisten nur im Netz scrollen und sich stundenlang TikTok-Videos anschauen, ist die Realität eine etwas andere. Wie das Hotel- und Gastro-Nachrichtenportal „Hogapage“ in einer Umfrage herausgefunden hat, gaben 15 Prozent von 3.300 Teilnehmern an, sich im Alltag überfordert zu fühlen. Ein Drittel findet es sogar schwierig, einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das hat es mit den JOMO-Reisen auf sich

Doch was hat es nun mit den sogenannten JOMO-Reisen auf sich? Hierbei handelt es sich um eine neue Art des Wellness-Urlaubs. Denn dieser soll am Ende nicht nur einfach abgehakt werden, sondern neben der direkten Entspannung auch Strategien für ein besseres Leben im Alltag liefern. Dass diesen Urlaubstyp vor allem die Gen Z feiert, überrascht daher wenig. Denn während einer JOMO-Reise wird bewusst auf den Medienkonsum verzichtet. Das soll vor allem eine Rückbesinnung auf sich selbst wieder möglich machen.

Mehr News:

Vielen ist dabei auch wichtig, dass es ein ganzheitliches Konzept gibt, das Ernährung, Bewegung, Regeneration und mentale Gesundheit vereint. All diese Dinge sollen nämlich im besten Fall wieder mit in den Alltag genommen und umgesetzt werden. So sind vor allem Yoga-Retreats und Surf-Camps beliebt, die oftmals Sport, Wellness und Entspannung miteinander verbinden.