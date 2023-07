Welches Bier im Ruhrgebiet ist das Beste? Hier dürften die Meinungen je nach Stadt extrem auseinandergehen. Doch wo trinkt man das Hefegebräu am besten?

Für viele im Ruhrgebiet macht hier der Preis den entscheidenden Unterschied. Und der könnte je nach Stadt nicht unterschiedlicher sein. Hier bekommst du den Überblick, wo du das günstigste Bier und Co. bekommst.

Ruhrgebiet: Großer Unterschied bei Bierpreisen

„Betrugstest.com“ hat die laut Google-Bewertungen beliebtesten Biergärten miteinander verglichen und dabei teils dramatische Preisunterschiede festgestellt. Beim Bier ist mit 5,60 Euro pro halben Liter Dortmund die sechs-teuerste Stadt im deutschlandweiten Vergleich. Im Ruhrgebiet liegt sie damit sogar noch weiter vorne im Ranking. Essen (5,02 Euro) und Duisburg (4,95 Euro) schneiden hier beide viel besser ab.

Auch interessant: NRW: Mehr als 1,50 Euro für eine Kugel Eis? HIER zahlst sogar noch mehr

NRW-weit gibt es noch drei Städte, in denen das Bier noch teurer ist als in Dortmund. Und das sind Bonn, Münster und Düsseldorf mit jeweils gut 6 Euro, knapp 5,90 Euro und 5,75 Euro für 0,5 Liter Bier. Somit macht es schon teils einen Unterschied von ein Euro pro Glas. Und ein Euro haben oder nicht haben, darauf kommt es an.

Ruhrgebiet: HIER diniert es sich am günstigsten

Zu einem Biergarten Besuch gehört allerdings nicht nur das Bier, sondern auch das kulinarische Angebot. Hier kann neben Bochum allerdings überraschenderweise Dortmund bestechen. Dortmund schafft es auf Platz 3 bei den günstigsten Pommes mit durchschnittlich gut 3,70 Euro pro Portion. Nur in Bochum ist die Tüte mit knapp 3,50 Euro günstiger.

Mehr Themen:

Auch beim Schnitzel- und den Wasserpreisen liegen die Ruhrgebietsstädte teils weit auseinander, wobei auch interessant ist, dass Wasser gar nicht mehr so viel günstiger verkauft wird als Bier. Hier bekommst du die komplette Übersicht:

Platz Bierpreis in Euro Pommespreise in Euro Wasserpreis in Euro Schnitzelpreis in Euro 1 4,67 (Wuppertal) 3,47 (Bochum) 4,22 (Wuppertal) 13,97 (Essen) 2 4,95 (Duisburg) 3,73 (Dortmund) 4,70 (Bielefeld) 14,03 (Dortmund) 3 5,02 (Essen) 3,80 (Düsseldorf) 4,92 (Dortmund) 14,52 (Bielefeld) 4 5,42 (Köln) 3,98 (Bielefeld) 4,97 (Essen) 15,00 (Düsseldorf) 5 5,55 (Bochum) 4,00 (Essen) 5,12 (Köln) 15,52 (Wuppertal) 6 5,59 (Bielefeld) 4,00 (Wuppertal) 5,27 (Bochum) 16,13 (Duisburg) 7 5,60 (Dortmund) 4,22 (Wuppertal) 5,42 (Duisburg) 16,23 (Münster) 8 5,75 (Düsseldorf) 4,47 (Köln) 5,63 (Bonn) 16,90 (Bochum) 9 5,93 (Münster) 4,50 (Bonn) 5,64 (Münster) 17,90 (Bonn) 10 6,08 (Bonn) 5,00 (Duisburg) 5,70 (Düsseldorf) 18,07 (Köln) Quelle: Betrugstest.com auf Basis von Google-Bewertungen

Einen grundsätzlichen Gewinner gibt es im Ranking allerdings nicht im Ruhrgebiet. Essen bewegt sich allerdings öfter im unteren Mittelfeld, was die Preise angeht. Beim Bier ist die Stadt zweitbilligste, beim Wasser auch und bei den Pommes dritte. Beim Schnitzel ist Essen allerdings die günstigste Stadt im Ruhrgebiet und sogar die zweitgünstigste überhaupt. Auch Dortmund lohnt sich preistechnisch. Wer also besonders auf den Preis achtet, kommt hier sicherlich auf seine Kosten.