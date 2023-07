Bei der Hitze, die am Wochenende (8./9. Juli) in NRW herrscht, hilft nur noch eins: Abkühlen. Und das geht entweder mit flüssigem Wasser oder – noch besser – mit eisgekühltem. Wie wäre es also mit einer Kugel Eis – oder auch zwei?

Aber nicht erschrecken! Wenn du dieses Jahr zum ersten Mal in deiner Lieblingseisdiele in NRW vorbeischaust, könntest du beim Blick auf die Preise zusammenzucken. Die sind 2023 so hoch wie noch nie.

NRW kommt im Schnitt gut weg

Die Zeit, als eine Kugel Eis noch 1 Euro oder 1,20 Euro gekostet hat, ist längst vorbei. 1,50 Euro ist das neue 1,20 Euro. Und mancherorts verlangt man sogar schon an die 2 Euro von dir. Im Vergleich zu München (Bayern), Frankfurt (Hessen) oder Hannover (Niedersachsen) lassen die Eisdielen in NRW aber noch vergleichsweise Milde walten, was die Preise angeht.

Wie auch schon in der vergangenen Saison bekommst du das günstigste Eis aktuell in Wuppertal, obwohl die Preise auch hier um die 14 Prozent gestiegen sind. Danach folgen Essen, Bielefeld und Bonn. Selbst in Dortmund, Duisburg und Bochum ist Eiscreme noch bezahlbar. Hier bekommst du die Kugel noch unter dem deutschlandweiten Durchschnittspreis. Der beträgt laut „Coupons.de“ 1,62 Euro.

NRW: Hier ist das Eis am teuersten

Doch auch in NRW gibt es eine Stadt, wo Eis überdurchschnittlich teuer verkauft wird. Und das ist in diesem Jahr die Stadt Aachen. Hier musst du schon im Durchschnitt 1,77 Euro pro Kugel bezahlen. Das sind 24 Cent mehr als noch 2022 – ein ziemlich heftiger Preisanstieg.

Hier die Preise im Städteranking:

Platz Stadt Preis 2023 (in Euro) Preis 2022 (in Euro) 1. Aachen 1,77 1,53 2. Köln 1,67 1,60 3. Münster 1,63 1,50 4. Düsseldorf 1,57 – 5. Dortmund/Bochum/Duisburg 1,43 1,30/-/- 6. Bielefeld/Essen/Bonn 1,40 1,23/-/- 7. Wuppertal 1,37 1,20 Quelle: „www.coupons.de“

Insgesamt sind die Eispreise im Durchschnitt um elf Prozent gestiegen. So lag der durchschnittliche Preis für eine Kugel Eis 2022 noch bei 1,46 Euro. Ein Plus von 16 Cent also. Je nach Region sind die Preise jedoch sehr unterschiedlich, was an den teilweise hohen und niedrigeren Mieten für die Ladenlokale liegen dürfte. Und wer günstigere Zutaten einkauft, kann das Endprodukt zu einem wettbewerbsfähigeren Preis verkaufen.

Allerdings sind hier sowohl die Betriebs- als auch die Produktionskosten gestiegen. Teilweise wurde sogar die Milch deutlich teurer. Wie auch alle anderen Lebensmittelbranchen müssen die Eisdielen schauen, wo sie bleiben.