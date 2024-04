Ruhrgebiet: Eis-Wahnsinn! Preise bringen Kunden zur Verzweiflung – „Grenze erreicht“

Spätestens seit diesem Samstag (6. April) ist das Sommer-Fieber im Ruhrgebiet ausgebrochen. Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein ohne Ende haben viele Menschen im Ruhrgebiet in die örtlichen Eisdielen gelockt.

In der vergangenen Zeit hat DER WESTEN bei verschiedenen Eisdielen nachgefragt, was denn mittlerweile eine Kugel Eis kostet. Hintergrund war natürlich die Inflation mit den stetig steigenden Preisen im Land. Auch bei der süßen Versuchung Eis wurde kein Halt gemacht. Oder etwa doch? So viel müssen Kunden dieses Jahr zahlen, hier nachzulesen.

Ruhrgebiet: Bei Eis-Liebhaberin ist die Grenze erreicht

Die Älteren werden sich noch erinnern, als die Kugel Eis nur eine Mark gekostet hat. Das sind umgerechnet nur etwa 50 Cent. Diese traumhaften Eis-Preise sind aber schon lange Geschichte. So müssen Besucher in Essen mittlerweile 1,50 Euro für eine Kugel Eis hinblättern. Also etwa dreimal so viel.

+++ Essen: Seltsame Lautsprecherdurchsagen verstören Anwohner – was ist da nur los? +++

Auch in anderen Städten sind die Eis-Preise hoch. Das ist auch einer Frau aus dem Ruhrgebiet aufgefallen, die bei Facebook schreibt: „1,50 Euro und für Premium Kugeln (Kinderriegel, Snickers, Mozartkugel ,Spaghetti Eis etc.) 2,40 Euro. Die Eisdiele bei uns im ‚Dorf‘ ist immer voll und das Eis ist hausgemacht. Aber trotzdem ist auch bei mir jetzt die Grenze erreicht. Leider, weil das Eis echt mega schmeckt.“

Ruhrgebiet: „Dann eben kein Eis mehr“

Weitere Eis-Freunde teilen bei Facebook die Preise ihrer Lieblings-Eisdielen. „1,60 Euro für eine Kugel Eis und 1,40 Euro für eine Portion Sahne und das in Gelsenkirchen. Die maximale Obergrenze ist überschritten. Was soll es denn nächstes Jahr kosten?“, schreibt eine Frau.

„Mittlerweile reichen jetzt die Preiserhöhungen. Gerade bei Eis fällt es mir auf, dass die Preise sehr schnell höher gehen. Dann eben kein Eis mehr. Ist noch keiner von gestorben. Da bin ich schnell mit fertig“, meint ein anderer Mann.

Mehr News:

Eine weitere Frau schreibt hingegen: „Hab erst vorgestern für zwei Kugeln ohne Sahne 3,70 Euro bezahlt. Ja, ist sehr teuer geworden, aber man kann es auch noch ‚verknausern‘. Ist okay, muss aber definitiv nicht teurer werden.“

Lässt sich nur hoffen, dass die Eis-Preise in Zukunft wieder etwas sinken.