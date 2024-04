Ruhrgebiet: Sommer-Wetter macht Lust auf Eis! So viel kostet dich jetzt eine Kugel

Das Wetter in NRW lässt immer mehr Frühlingsvorboten aufblühen. Während Kirschblütenbäume auch im Ruhrgebiet wieder zur absoluten Touristenattraktion werden und in dem ein oder anderen Garten bereits angegrillt wird, treibt es immer mehr Menschen zum Saisonstart in die Eisdielen. Die meisten befürchten allerdings: Nachdem sich die Preisspirale in den Supermärkten munter weiterdreht, könnte sich die Preissteigerung nun auch in den Eisdielen bemerkbar machen – oder etwa nicht? DER WESTEN hat bei verschiedenen Anbietern im Ruhrgebiet mal nachgefragt.

Ruhrgebiet: SO VIEL kostet eine Kugel Eis

Am Samstag (06. April) kündigen Wetterexperten den ersten richtigen Sommertag an. Viele zieht es bei satten 25 Grad also geradewegs in die nächste Eisdiele. Doch wie viel kostet eine Kugel Eis inzwischen überhaupt? Ist die kühle Leckerei in dieser Saison teurer als noch im letzten Jahr und woran liegt das genau? Die Eisanbieter scheinen sich einig zu sein.

Die Zeiten, in denen eine Kugel noch weniger als einen Euro gekostet hat, sind schon lange vorbei. In Essen müssen Besucher derzeit für ein Eis auf die Hand mit Preisen um die 1,50 Euro rechnen. Ein Eisdielen Betreiber aus dem Ruhrgebiet hat uns verraten: „Der Preis für eine Kugel Eis ist zwar gleich geblieben, doch am Tisch sind die Becher teurer geworden.“ Wer also ein Spaghettieis möchte, muss mit einer Preissteigerung von 0,50 Euro mehr als noch im Jahr zuvor rechnen. Der Grund? Um teurer gewordenen Personal- und Rohstoffpreise zu decken, macht es mehr Sinn, den Becherpreis zu erhöhen und den Besuchern teurere Kugelpreise erst mal zu erlassen.

Eisdielen-Betreiber kommen den Kunden entgegen

Auch andere Anbieter verzichten vorerst auf eine Erhöhung der Eiskugelpreise. Die beliebte Eisdiele Hitzefrei Eiskreation aus dem Ruhrgebiet sieht ebenfalls von teureren Kugel ab. Nachdem Kunden in der letzten Saison eine Erhöhung auf 1,80 Euro pro Kugel verkraften mussten, versprechen die Betreiber nun für zwei Jahre gleichbleibende Preise. Trotz des gestiegenen Mindestlohns und der angehobenen Mehrwertsteuer müssen Eisliebhaber in dieser Saison hier also nicht tiefer in die Tasche greifen.

Eisdielen-Besucher können sich im Ruhrgebiet also noch ganz schön glücklich schätzen. Ein Blick auf andere Städte außerhalb von NRW verrät nämlich: Hier kommen Eisliebhaber nicht so glimpflich und vor allem günstig davon.