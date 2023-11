Ski-Urlaub in NRW: Wintersportgebiete heben die Preise an! So viel musst du jetzt für Tagestickets bezahlen

Die Skisaison in NRW ist gestartet. Im Sauerland haben zum Beispiel die Skigebiete Hohe Bracht in Lennestadt und Usseln bereits einen Lift offen. In Lennestadt herrschen mit 17 Zentimetern Schnee ordentliche Bedingungen.

Gerade geht es erst los, da kündigt ein Skigebiet in NRW schon Preiserhöhungen an.

Skifahren in NRW wird teurer

Als eines der ersten Skigebiete in NRW führt das Sauerland die Skisaison in diesem Jahr an. Denn hier hat es in den letzten Tagen kräftig geschneit. Das sind die guten Nachrichten. Die Schlechten: Die Tageskarten werden in diesem Jahr teurer.

Die Preise für Tagestickets liegen nach Angaben der Wintersport-Arena Sauerland in diesem Jahr zwischen 25 und 48 Euro. Das seien 1 bis 3 Euro mehr als im vergangenen Jahr, wie eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) bestätigt. Eine Begründung dafür gibt es nicht. Allerdings ist in diesem Jahr ja bereits so einiges teurer geworden.

So kannst du trotzdem günstig Skifahren

Um Besuchern mit kleinerem Portemonnaie zu helfen, gibt die Wintersport-Arena noch ein paar Tipps. Zum Beispiel: „Wer günstig Skifahren möchte, sollte sich die kleineren Skigebiete anschauen, da dort der Besuch wesentlich preiswerter ist als in den großen“.

Das Skidorf Neuastenberg zum Beispiel öffnet am Samstag (2. Dezember) und bietet Tickets zu reduzierten Vorsaisonpreisen an – und erstmalig auch eine flexible Preiskategorie. Gleiches gilt natürlich auch für die Nebensaison.

Vor Weihnachten, im Januar und nach den niederländischen Ferien sind die Tickets an Wochentagen meist sogar 25 Prozent günstiger. Und oft läge im März sowieso der beste Schnee, rät die Wintersport-Arena zur Geduld.