Ski-Saison in NRW startet – vor allem SIE können sich freuen

Der erste Schnee liegt vor der Tür und im Bergland türmt er sich schon auf mehrere Zentimeter auf. Das ist doch die perfekte Aussicht auf Winterspaß. Das denken sich auch die Wintersportgebiete in NRW und läuten jetzt die Ski-Saison ein.

Wir verraten dir, wo du jetzt mit deinen Skiern vom Berg brettern kannst.

NRW: HIER startet jetzt die Ski-Saison

30 Zentimeter Neuschnee und mehr – das Wetter hat NRW vor allem in den höheren Lagen einen weißen Start in die Adventszeit beschert. Besonders im Sauerland hat es diese Woche viel geschneit. Und wer hätte es gedacht: Das Sauerland läutet deshalb jetzt die Ski-Saison ein.

Die Bedingungen mit der dicken Schicht Naturschnee sind gut, die Kälte reicht auch aus. Und für den Rest sorgen die Schneekanonen. Winterberg ist bereit: Am Freitag (1. Dezember) soll es losgehen. Vier Lifte zwischen Rauher Busch und Poppenberg gehen dann schon mal in Betrieb, wie die Wintersport-Arena ankündigt.

Winterberg startet ungewöhnlich früh

Und für Ski-Langläufer sind schon 100 Kilometer Strecke – sogenannte „Loipen“ bereit. In Winterberg sind es 50 Kilometer und in Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land über 30 Kilometer. Und auch in Bad Berleburg-Wunderthausen ist man vorbereitet. Es wir dein Saisonstart „wie im Bilderbuch“ freut sich das Skigebiet. Allerdings ist Winterberg der Vorreiter in diesem Jahr.

Im Sauerland planen andere Wintersportgebiete erst am Wochenende zu starten. Das Skidorf Neuastenberg will ab Samstag zwei Ski- und zwei Rodellifte laufen lassen. In Bödefel-Hunau geht es am Wochenende um 9 Uhr los und am Schlossberg/Küselberg können Kinder dann vom Rodelhang runterbrettern. Auch Willingen-Usseln und am das Skigebiet am Ettelsberg wollen starten.

