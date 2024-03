Ski-Urlaub zu Ostern – HIER erleben Familien das perfekte Saison-Ende

Die Osterferien sind für viele die letzte gute Gelegenheit für einen Ski-Urlaub. Zwei Wochen bei bestem Wetter und ein paar Metern Schnee – Ostern markiert wie jedes Jahr das Ende der Ski-Saison und oft locken Ski-Gebiete gerade zu dieser Zeit noch einmal Hunderte und Tausende Urlauber an.

Seit dem 18. März haben in Deutschland die Osterferien begonnen, in NRW sind sie gerade erst am 25. März gestartet. Aber auch in Österreich und der Schweiz sind jetzt Ferien. Es könnte also dementsprechend voll werden auf den Pisten.

Ski-Urlaub zu Ostern mit der Familie

Ein gutes Ski-Gebiet zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Besonders Familien haben da so ihre Schwierigkeiten. Schließlich kommt es für sie auf andere Qualitäten an, sobald sie Kinder dabei haben. Für die brauchen sie eine gute Ski-Schule, kinderfreundliche Pisten und natürlich hat auch die Sicherheit für sie oberste Priorität.

Der Skireiseanbieter SnowTrex hat sich deshalb die familienfreundlichsten Ski-Gebiete in den Alpen vorgenommen und verglichen, um den perfekten Ort für einen Ski-Urlaub in den Osterferien zu finden. Kategorien für das Ranking sind: Die Preise für Kinderskipässe, die Anzahl der Ski-Schulen, die Länge der anfängerfreundlichen Pisten (grün und blau) und die lokale Schneegarantie.

Das Ergebnis ist eine Top 10-Auswahl aus insgesamt 50 Skigebieten: