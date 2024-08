NRW: Bittere Gewissheit für Winter-Urlauber! Beliebtes Skigebiet in Winterberg zieht Reißleine

Gerade kommt der Sommer so richtig in Schwung – da mag man doch eigentlich noch gar nicht an den Winter denken. Doch viele Wintersport-Fans nicht nur aus NRW stehen plötzlich vor einer großen Herausforderung. Denn ein beliebtes Urlaubsziel für Ski-Enthusiasten musste eine drastische Maßnahme ergreifen.

+++ Nicht nur in NRW, auch in Bayern geraten Wintersport-Orte in Not: Beliebtes Ski-Gebiet muss die Reißleine ziehen – „Keine Zukunft mehr“ +++

Die kommende Winter-Saison dürfte für viele Ski-Fans, die Winterberg im Sauerland (NRW) angepeilt hatten, eine große Umstellung werden. Manch einer muss jetzt womöglich sogar seinen Urlaub umbuchen. Denn das Skigebiet „Mein Homberg“ sowie die äußerst beliebte Gastronomie „Homberg Jause“ sind pleite.

NRW: Aus für das Skigebiet „Mein Homberg“ in Winterberg

Wie der „Sauerlandkurier“ berichtet, wurde das Insolvenzverfahren für das Unternehmen bereits am Amtsgericht Arnsberg eingeleitet. Das gut besuchte Wintersportgebiet in NRW, das erst vor zweieinhalb Jahren neue Besitzer fand und für Jan und Nina Homann einen Lebenstraum darstellte, steht nun vor einer ungewissen Zukunft.

+++ NRW: Conny kehrt in ihr Haus am Meer zurück – sie wird es zum letzten Mal sehen +++

Das Skigebiet im Sauerland war unter Wintersportlern als Geheimtipp bekannt und bot neben sieben Ski-Liften und vier Kilometern Piste auch 30 Kilometer Loipen für Langläufer. Der Winterurlaub könnte für viele Stammgäste nun ausfallen. Jedenfalls sind die Webseite und die Webcams des Skigebiets bereits abgeschaltet.

„Homberg Jause“ bei Wintersport-Fans äußerst beliebt

Einer der Pleite-Gründe ist der Klimawandel. Die Winter werden milder, der Schnee wird weniger, die Saison kürzer. Darüber hinaus steigen die Energiekosten sowie Investitionen in die Skilift-Anlagen. Jan und Nina Homann, die 75 Prozent des Skigebiets besitzen, sahen sich daher laut „Sauerlandkurier“ mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Die restlichen 25 Prozent des Skigebiets werden unter anderem vom Ski Club Züschen und dem Heimatverein gehalten. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter aus Dortmund hat seine Arbeit aufgenommen.

Die Pleite dieses Skigebietes in NRW ist umso bitterer, wenn man die Google-Bewertungen liest. Besucher, die in der vergangenen Saison im Ski-Gebiet „Mein Homberg“ und in der „Homberg Jause“ zu Gast waren, überschlagen sich förmlich mit Lob. „Ein Muss, wer seinen Urlaub im Raum Winterberg verbringt. Hier ist der Gast König“, schreibt ein Besucher. Ein anderer ergänzt: „Sehr schöne, rustikale Location, top gelegen direkt an der Skipiste.“

Mehr News:

Eine Frau stellt klar: „Ein absolutes Muss, wenn man im Sauerland ist!!! Tolle Menschen, großartiges Essen und ein grandioser Ausblick.“ Auch diese Wintersport-Begeisterte ist voll des Lobes: „Wahnsinnig schöne Aussicht. Ganz toll, dort oben zu sitzen und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Das Personal ist sehr zuvorkommend, herzlich und familiär. Wir kommen gerne wieder.“

Wir kommen gerne wieder…? Daraus wird nun wohl leider nichts mehr.