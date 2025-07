Urlaub in NRW? Jetzt soll dieser Ort zum Surfer-Paradies werden

Wer in den Urlaub will, der muss nicht immer zwingend eine Fernreise planen. Oft liegt die Erholung auch schon vor der Haustür. Jetzt könnte ein Ort sogar zu einem echten Surfer-Paradies werden…

Mitten in NRW plant ein Verein jetzt eine Surfwelle! Die Stadt soll schon bald zu einem kleinen Surfer-Paradies werden. Der Verein „Welle Herford“ arbeitet gemeinsam mit der Stadt an diesem Vorhaben.

Das sagt die Stadt Herford zu den großen Plänen

„Das Wehr an der Aa wird grundsätzlich erneuert und soll langfristig auch eine Surfwelle ermöglichen – so ist zumindest die aktuelle Überlegung“, erklärt die Stadt Herford. Gemeinsam mit der „Welle Herford“ wird jetzt geprüft, „was technisch ohne einen zu großen Aufwand machbar ist, welcher Standort geeignet ist und wie die Umwelt bestmöglich geschützt werden kann, um das Wasserrecht zu entsprechen“.

Es soll auch vor allem um den Hochwasserschutz gehen, wie die „wa“ berichtet. An der Wehr des Stadtgrabens „Unter den Linden“ beginnt derzeit eine Testphase.

Nur erfahrene Surfer des Vereins nehmen an dieser Testphase teil

„Diese Versuche finden unter strengen Auflagen und immer in enger Abstimmung mit der Stadt statt. Dabei ist ausdrücklich zu betonen: Für Bürgerinnen und Bürger ist das Betreten verboten — es besteht Lebensgefahr. Nur erfahrene Surfer des Vereins nehmen an dieser Testphase teil“, erklärt die Stadt Herford.

