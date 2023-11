Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet will Weltrekord aufstellen – Stadt muss eingreifen

Das soll mal ein ganz spezielles Erlebnis auf einem Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet werden – und wenn alles wie geplant läuft, mündet die Aktion auch noch in einen echten Weltrekord.

Was man sich auf einem Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet vorgenommen hat, gab es so noch nie. Doch das Ganze geht nicht geräuschlos über die Bühne. Die Stadt musste bereits eingreifen.

Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet mit Weltrekordbesuch

Es ist endlich wieder die Zeit des Jahres, auf die sich viele Menschen immer sehr freuen. Die Vorweihnachtszeit lädt nämlich zum Bummeln auf den unterschiedlichsten Weihnachtsmärkten ein. Wer kann schon nein zu einem Glühwein oder den ganzen anderen Leckereien sagen? Aber was auf dem Weihnachtsmarkt in Castrop-Rauxel am 1. Dezember um 20.15 Uhr passieren soll, gab es so noch nie. Es wird nämlich einen Weltrekordversuch geben.

Dahinter steckt die „Lokalzeit“ des WDR. Für den Rekord sollen zur genannten Uhrzeit möglichst viele Menschen auf dem Marktplatz mindestens drei Minuten lang zu „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey tanzen. Dafür wurde sich eine Choreo mit einfachen Tanzschritten ausgedacht, die alle Teilnehmer nach maximal einer Stunde Übung zusammen ausführen sollen. Außerdem müssen alle eine rote Weihnachtsmütze aufsetzen.

Ruhrgebiet: Stadt muss auf Rekordversuch reagieren

Der Rekordversuch hat in der Innenstadt von Castrop-Rauxel Folgen, die nun von der Stadt kommuniziert wurden: „Am Freitag, 1. Dezember, ab 8.00 Uhr wird die Einfahrt von der Lönsstraße in die Mühlenstraße nur noch Lieferanten und Anwohnern gestattet sein. Die Mühlenstraße ist dann ab Jugendzentrum BoGi’s Café eine Sackgasse. Deshalb wird die Einbahnstraßenregelung innerhalb der Mühlenstraße aufgehoben.“

Und das ist noch nicht alles: „Damit hier Begegnungsverkehr möglich ist, wird der südlich gelegene Parkstreifen mit als Fahrbahn genutzt. Die Einfahrt von der Widumer Straße zur Mühlenstraße wird gesperrt, die Zufahrt zur Mühlenstraße ist dann nur noch über die Lönsstraße möglich. Die Einbahnstraßenregelung ‚Am Stadtgarten‘ wird aufgehoben.“ Es wird also alles gemacht, damit der Weltrekordversuch auch ein voller Erfolg wird.