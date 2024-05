Kreuzfahrt: Urlauber erleben Preis-Schock – musst du jetzt zu einer dreisten Masche greifen?

Preissteigerungen sind bei Kreuzfahrt-Unternehmen aktuell keine Seltenheit – zum Leidwesen der Reisenden. Grund dafür sind die Mehrkosten, mit denen auch Reedereien zu kämpfen haben. So hat auch Aida Cruises erst kürzlich die Preise erhöht.

Vor allem trinkwütige Kreuzfahrt-Reisende müssen jetzt auf ihren Konsum an Bord achten. Sie fallen beim Blick auf die Preisliste aus allen Wolken – und haben jetzt eine böse Vermutung, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Gäste müssen mehr für Getränke zahlen

Aida Cruises hat seine Getränkekarte aktualisiert. Doch das ist nicht nur Grund zur Freude. So vermissen einige Gäste nun ihre Lieblingsgetränke. Das können die meisten allerdings noch verkraften, doch die Preise lassen sie nach Luft schnappen. Diese wurden teilweise um etwa ein Drittel angehoben (hier mehr dazu).

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reedereien sagen reihenweise Reisen ab

Doch wer nicht so tief in die Tasche greifen und sich trotzdem ein Gläschen Wein am Tisch gönnen will, der könnte jetzt zum unter Kennern verhassten „Tischweinsäufer“ mutieren. Wie „MOIN“ berichtet, handelt es sich dabei um jene, die aus Spargründen den kostenlosen Tischwein in den Buffet-Restaurants trinken. Dieser ist günstiger als die Weine, die man ordern kann. Doch sind die „Tischweinsäufer“ anderen Gästen stets ein Dorn im Auge.

Kreuzfahrt: Jetzt auf Tischwein umsteigen?

Könnte es sein, dass aufgrund der Preissteigerungen nun immer mehr Gäste lieber den Tischwein trinken, als sich ein teures Glas zu genehmigen? Das wäre besonders für Kreuzfahrt-Genießer ein Ärgernis. So blockieren die abfällig als „Tischweinsäufer“ bezeichneten Urlauber meist auch nach dem Essen noch die heiß begehrten Tische in den Restaurants, nur um sich gemütlich an dem günstigen Wein zu laben.

Warum der Tischwein jedoch keine wirkliche Alternative zur Getränkekarte darstellt, kannst du >>hier im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“ nachlesen.