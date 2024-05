Kreuzfahrt: Aida-Gäste trifft an Bord der Preisschock! Der Grund ist „traurig“

In kürzester Zeit verschiedenste Länder und Kulturen kennenlernen und dabei auf keinerlei Urlaubskomfort verzichten müssen – für viele Reisenden sind das Argumente genug, eine Kreuzfahrt zu buchen.

Auch Preis-technisch hat das viele Vorteile, können Kunden bei ihrer frühzeitigen Buchung deutlich mehr sparen als etwa bei einer Pauschalreise (hier mehr Infos dazu). Doch für Passagiere endet der Reisespaß an Bord ihres Kreuzfahrtschiffes beim Blick auf die Preistafeln schnell, zumindest, wenn man mit einem Ozeanriesen von Aida Cruises in See sticht. Darüber berichtet jetzt unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: Passagiere werden blass!

Denn auch die Reederei hat die Inflation in den vergangenen Jahren hart getroffen. Und das lässt sie jetzt ihre Kundschaft deutlich spüren. So winkten neben einer Anpassung vieler Reiserouten auch Änderungen beim Barangebot. Kunden entnehmen der neuen Getränkekarte allerdings nicht nur die neue Cocktail-Auswahl, sondern auch die neuen Preise.

Und laut „MOIN.DE“ haben die es zum Teil in sich. Sowohl bei alten Klassikern, wie Aperol Spritz oder Ipanema, als auch bei exotische Kreationen hat die Preisspirale auf Aida-Schiffen zugeschlagen. So zahlen Passagiere an Bord für das orange Trend-Getränk Aperol Spritz mittlerweile satte 8,90 Euro – eine Preiserhöhung von fast 30 Prozent!

Gäste sind geteilter Meinung

Zahlreichen Kreuzfahrt-Gästen von Aida stößt das natürlich übel auf. „Alles wird teurer“, kommentieren so einige, die sich mit den Preiserhöhungen scheinbar schon abgefunden haben. Anderen dagegen sind nicht die Preise, sondern ein anderes Detail ein Dorn im Auge: „Die Erhöhung der Preise ist ok für mich. Dass einige Cocktails weggefallen sind, die ich gerne getrunken habe, ist schon etwas traurig.“

